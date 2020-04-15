Российский венчурный рынок за год вырос в 1,5 раза

Российский венчурный рынок за год вырос в 1,5 разаЭпидемия коронавируса и экономическая нестабильность открывают новые возможности перед инвесторами
В прошлом году российский венчурный рынок вырос почти на 50% по сравнению с 2018 г.: инвесторы вложили в стартапы $520 млн против $352 млн годом ранее. Это следует из расчетов Российской венчурной компании (РВК). Количество сделок выросло с 684 до 776, количество выходов – с 48 до 82.
В составленный РВК рейтинг вошло 208 инвесторов. Почти половина всех сделок непубличны – венчурный рынок традиционно непрозрачен, многие фонды не раскрывают размер инвестиций, объясняют авторы исследования. В целом венчурные инвесторы предпочитают афишировать не покупки, а успешные выходы из активов, отмечает представитель РВК.
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