Российский венчурный рынок за год вырос в 1,5 раза

В прошлом году российский венчурный рынок вырос почти на 50% по сравнению с 2018 г.: инвесторы вложили в стартапы $520 млн против $352 млн годом ранее. Это следует из расчетов Российской венчурной компании (РВК). Количество сделок выросло с 684 до 776, количество выходов – с 48 до 82.