Как роботы помогают людям во время пандемии

Так, стартап из Кремниевой долины Nuro изначально разрабатывал четырехколесного робота R2 для доставки продуктов состоятельным потребителям. Но после распространения коронавируса в компании задумались, как использовать его для борьбы с пандемией, рассказал сооснователь Nuro Дэйв Фергюсон газете The Wall Street Journal. Сейчас его роботы доставляют еду, медикаменты и другие необходимые товары в два полевых госпиталя в Калифорнии. Их максимальная скорость менее 60 км/ч, они не могут ездить по шоссе. Зато позволяют обеспечивать необходимыми товарами пациентов и сотрудников полевых госпиталей, не приближаясь к ним.