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Смартфон заменит москвичам паспорт

Мобильное приложение позволит получать госуслуги, покупать билеты и алкоголь
Ангелина Кречетова Екатерина Кинякина Валерий Кодачигов
Андрей Гордеев / Ведомости

С 1 декабря в Москве может стартовать эксперимент по частичной замене обычных паспортов цифровыми – их роль будет исполнять мобильное приложение «Мобильный идентификатор». Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного Минкомсвязи и впоследствии удаленного с портала правовых актов. Пресс-служба Минкомсвязи пояснила, что был опубликован, а затем удален рабочий вариант документа. В ближайшее время проект постановления будет размещен на портале, пообещал представитель ведомства.

По замыслу Минкомсвязи, подготовка к запуску «Мобильного идентификатора» должна начаться с 1 июля, а первые активации приложения – с 1 декабря, следует из рабочей версии, с которой успели ознакомиться «Ведомости». Чтобы приложение заработало, его пользователь должен будет зарегистрироваться в многофункциональном центре (МФЦ). Ему потребуется учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) – необходимо будет сдать в МФЦ биометрические данные.

Паспортные данные и биометрию отправят в МВД, пользоваться приложением можно будет только после проверки в этом ведомстве. Ее должны проводить не дольше, чем при замене или выдаче обычного паспорта (законом установлен срок 10 дней).

После этого пользователь сможет предъявлять QR-код из приложения для покупки авиа- и железнодорожных билетов на внутренние рейсы, при предоставлении декларации по налогу на доходы (3-НДФЛ), при подаче заявления в полицию или для подтверждения возраста при покупке алкоголя и сигарет. Можно будет даже предъявлять смартфон охранникам в учреждениях, где действует пропускной режим. Считываться QR-код, по замыслу разработчиков проекта, будет на специальных терминалах.

При наличии усиленной квалифицированной электронной подписи возможности пользователя «Мобильного идентификатора» возрастут. Например, с помощью приложения можно будет получать выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), регистрировать ИП, а также заключать сделки купли-продажи автомобилей, следует из приложения к проекту постановления правительства. Также «Мобильный идентификатор» позволит работодателям заключать трудовые договоры с сотрудниками в электронном виде.

В приложении будут доступны и другие услуги, предоставляемые организациями (например, музеями и магазинами), которые согласятся участвовать в эксперименте. 

Эксперимент создаст условия для повышения скорости обслуживания граждан и комфортные условия для бизнеса, рассчитывает представитель Минкомсвязи.

Использование приложения не исключает право пользоваться паспортом. Ответственность за сохранность данных, связанных с применением приложения, в том числе используемых для доступа к приложению, возложена на пользователя, говорится в проекте постановления. 

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян уверен, что быстро приступить к оказанию услуг на базе «Мобильного идентификатора» не получится: к этому не готова существующая инфраструктура. Мобильная идентификация, Mobile-ID, – стандартизированное решение для хранения данных в телефоне, которое было разработано международной ассоциацией GSMA, однако без сим-карт с защищенной криптографией оно работать не может, утверждает он. По словам Казаряна, таких сим-карт, соответствующих российским стандартам, пока нет. Стандарты для них должна утверждать Федеральная служба безопасности, поскольку база электронных удостоверений личности автоматически становится критической информационной инфраструктурой, объясняет эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных