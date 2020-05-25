Смартфон заменит москвичам паспорт

Смартфон заменит москвичам паспортМобильное приложение позволит получать госуслуги, покупать билеты и алкоголь
С 1 декабря в Москве может стартовать эксперимент по частичной замене обычных паспортов цифровыми – их роль будет исполнять мобильное приложение «Мобильный идентификатор». Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного Минкомсвязи и впоследствии удаленного с портала правовых актов. Пресс-служба Минкомсвязи пояснила, что был опубликован, а затем удален рабочий вариант документа. В ближайшее время проект постановления будет размещен на портале, пообещал представитель ведомства.
По замыслу Минкомсвязи, подготовка к запуску «Мобильного идентификатора» должна начаться с 1 июля, а первые активации приложения – с 1 декабря, следует из рабочей версии, с которой успели ознакомиться «Ведомости». Чтобы приложение заработало, его пользователь должен будет зарегистрироваться в многофункциональном центре (МФЦ). Ему потребуется учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) – необходимо будет сдать в МФЦ биометрические данные.
Паспортные данные и биометрию отправят в МВД, пользоваться приложением можно будет только после проверки в этом ведомстве. Ее должны проводить не дольше, чем при замене или выдаче обычного паспорта (законом установлен срок 10 дней).
После этого пользователь сможет предъявлять QR-код из приложения для покупки авиа- и железнодорожных билетов на внутренние рейсы, при предоставлении декларации по налогу на доходы (3-НДФЛ), при подаче заявления в полицию или для подтверждения возраста при покупке алкоголя и сигарет. Можно будет даже предъявлять смартфон охранникам в учреждениях, где действует пропускной режим. Считываться QR-код, по замыслу разработчиков проекта, будет на специальных терминалах.
При наличии усиленной квалифицированной электронной подписи возможности пользователя «Мобильного идентификатора» возрастут. Например, с помощью приложения можно будет получать выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), регистрировать ИП, а также заключать сделки купли-продажи автомобилей, следует из приложения к проекту постановления правительства. Также «Мобильный идентификатор» позволит работодателям заключать трудовые договоры с сотрудниками в электронном виде.
В приложении будут доступны и другие услуги, предоставляемые организациями (например, музеями и магазинами), которые согласятся участвовать в эксперименте.
Эксперимент создаст условия для повышения скорости обслуживания граждан и комфортные условия для бизнеса, рассчитывает представитель Минкомсвязи.
Использование приложения не исключает право пользоваться паспортом. Ответственность за сохранность данных, связанных с применением приложения, в том числе используемых для доступа к приложению, возложена на пользователя, говорится в проекте постановления.
Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян уверен, что быстро приступить к оказанию услуг на базе «Мобильного идентификатора» не получится: к этому не готова существующая инфраструктура. Мобильная идентификация, Mobile-ID, – стандартизированное решение для хранения данных в телефоне, которое было разработано международной ассоциацией GSMA, однако без сим-карт с защищенной криптографией оно работать не может, утверждает он. По словам Казаряна, таких сим-карт, соответствующих российским стандартам, пока нет. Стандарты для них должна утверждать Федеральная служба безопасности, поскольку база электронных удостоверений личности автоматически становится критической информационной инфраструктурой, объясняет эксперт.