Смартфон заменит москвичам паспорт

После этого пользователь сможет предъявлять QR-код из приложения для покупки авиа- и железнодорожных билетов на внутренние рейсы, при предоставлении декларации по налогу на доходы (3-НДФЛ), при подаче заявления в полицию или для подтверждения возраста при покупке алкоголя и сигарет. Можно будет даже предъявлять смартфон охранникам в учреждениях, где действует пропускной режим. Считываться QR-код, по замыслу разработчиков проекта, будет на специальных терминалах.