TikTok намерен прекратить работу в Гонконге

TikTok намерен прекратить работу в ГонконгеТакова реакция владельца приложения на вступивший в силу 1 июля закон о национальной безопасности страны
«В свете последних событий мы приняли решение прекратить работу приложения TikTok в Гонконге», – заявил представитель компании в ответ на вопрос Reuters о будущем бизнеса на этом рынке. Такова реакция популярного приложения для создания коротких видео на вступивший в силу 1 июля закон о национальной безопасности Гонконга.
Закон наделяет власти такими широкими полномочиями для борьбы с продолжающимися протестами, что любой их участник фактически может быть обвинен в терроризме, сепаратизме, подрыве государственной власти или представлении угрозы национальной безопасности. Кроме того, на территории Гонконга создается отдельная силовая структура, подотчетная китайскому правительству.
Другой источник в компании рассказал агентству, что такой шаг предпринят потому, что после принятия нового закона не ясно, не попадет ли Гонконг полностью под юрисдикцию Китая.
TikTok изначально был спроектирован таким образом, чтобы он не мог быть доступен материковому Китаю. Это было частью стратегии компании ByteDance по обращению к международной аудитории. В КНР у компании работает другое приложение для обмена короткими видео – Douyin.
Представитель ByteDance подчеркивает, что у компании пока нет планов по продвижению Douyin в Гонконге. Однако жители региона могут установить это приложение, находясь на материке, и, по словам генерального директора ByteDance China Чжана Наня, у Douyin «уже много пользователей в Гонконге», больше, чем у TikTok. Источник в ByteDance также сообщил, что регион является для TikTok убыточным. В августе прошлого года у приложения было всего 150 000 пользователей в Гонконге, при том что, по данным аналитической фирмы Sensor Tower, общее количество скачиваний приложения в магазинах Apple и Google к концу I квартала текущего года превысило 2 млрд.
CNN приводит слова доцента Китайского университета в Гонконге Фан Кэчена – китайские компании, пытающиеся вести бизнес и внутри страны, и за ее пределами, сталкиваются с политическими трудностями и это «неизбежно»: «Вы должны стараться не оскорбить и китайское правительство, и мировую общественность. Разделение бизнеса ByteDance на международный TikTok и сугубо китайский Douyin было попыткой решить эту проблему».
Все дата-центры TikTok находятся за пределами КНР, с 1 июня главным операционным директором ByteDance назначили бывшего высокопоставленного менеджера The Walt Disney Company Кевина Майера. Но политика все равно наносит ущерб бизнесу компании. Например, в конце июня после ряда инцидентов на индийско-китайской границе министерство информационных технологий Индии заблокировало 59 китайских приложений (включая TikTok) с официальной формулировкой «угроза национальной безопасности». А в понедельник о возможности аналогичных действий заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Если ByteDance пытается лавировать в напряженной политической ситуации с Гонконгом, то интернет-гиганты Google, Facebook, Twitter, Zoom, LinkedIn, WhatsApp и Telegram заняли выжидательную позицию. Все эти компании после вступления в силу закона о национальной безопасности Гонконга заявили о приостановке обработки запросов о предоставлении данных от правоохранительных органов до завершения его проверки с точки зрения прав человека.
В тексте соглашения об обработке персональных данных мессенджера Павла Дурова сказано: «Если Telegram получит постановление суда, в котором будет подтверждено, что вы подозреваетесь в террористической деятельности, мы можем раскрыть правоохранительным органам ваш IP-адрес и номер телефона». Однако ст. 24 нового закона о национальной безопасности Гонконга определяет терроризм как «соучастие, планирование, проведение или участие в проведении актов, которые приводят или могут привести к серьезному социальному ущербу – с целью выдвижения угроз правительству Китая или Гонконга, международной организации или населению». Неправительственные правозащитные организации назвали это определение слишком общим, включающим даже обычные акты вандализма в отношении государственного имущества.
«Мы понимаем важность защиты персональных данных наших пользователей из Гонконга в данных обстоятельствах, – заявил представитель Telegram Михаил Равдоникас в воскресенье в интервью новостному ресурсу Hong Kong Free Press. – Соответственно, Telegram не намерен обрабатывать какие-либо запросы о данных пользователей из Гонконга, пока в международном сообществе не будет достигнут консенсус в отношении происходящих политических изменений в городе». Он также добавил, что Telegram и ранее не предоставлял никаких данных властям Гонконга.