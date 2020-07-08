TikTok намерен прекратить работу в Гонконге

Представитель ByteDance подчеркивает, что у компании пока нет планов по продвижению Douyin в Гонконге. Однако жители региона могут установить это приложение, находясь на материке, и, по словам генерального директора ByteDance China Чжана Наня, у Douyin «уже много пользователей в Гонконге», больше, чем у TikTok. Источник в ByteDance также сообщил, что регион является для TikTok убыточным. В августе прошлого года у приложения было всего 150 000 пользователей в Гонконге, при том что, по данным аналитической фирмы Sensor Tower, общее количество скачиваний приложения в магазинах Apple и Google к концу I квартала текущего года превысило 2 млрд.