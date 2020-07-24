Сервис конвейерной бухгалтерии объявил об открытии офисов в регионах

Географическое расширение бизнеса Зинин объясняет резким ростом спроса на недорогие аутсорсинговые бухгалтерские услуги. Основатель «Мако» связывает это с неблагоприятной общеэкономической ситуацией, а также с эпидемией COVID-19. Компании и предприятия, с одной стороны, стремятся максимально сократить расходы на ведение бухгалтерского учета, а с другой – эффективно разобраться с субсидиями, налоговыми льготами и другими мерами поддержки бизнеса, предложенными правительством. Сделать это без специалиста, досконально разбирающегося в бухучете, зачастую просто невозможно, объясняет Зинин. При этом практического опыта для решения нестандартных вопросов зачастую нет ни у штатных бухгалтеров, ни у классических аутсорсеров, уверен он.