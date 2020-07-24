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Сервис конвейерной бухгалтерии объявил об открытии офисов в регионах

Спрос на подобный аутсорс растет – бизнес сокращает издержки на фоне эпидемии COVID-19
Валерий Кодачигов
РИА Новости

Cервис аутсорсинга бухгалтерии «Мако» начинает экспансию в регионы, рассказал «Ведомостям» его основатель Владимир Зинин. По его словам, осенью офисы компании, до сих пор работавшей только в Москве и Петербурге, появятся в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре и Волгограде.

Географическое расширение бизнеса Зинин объясняет резким ростом спроса на недорогие аутсорсинговые бухгалтерские услуги. Основатель «Мако» связывает это с неблагоприятной общеэкономической ситуацией, а также с эпидемией COVID-19. Компании и предприятия, с одной стороны, стремятся максимально сократить расходы на ведение бухгалтерского учета, а с другой – эффективно разобраться с субсидиями, налоговыми льготами и другими мерами поддержки бизнеса, предложенными правительством. Сделать это без специалиста, досконально разбирающегося в бухучете, зачастую просто невозможно, объясняет Зинин. При этом практического опыта для решения нестандартных вопросов зачастую нет ни у штатных бухгалтеров, ни у классических аутсорсеров, уверен он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных