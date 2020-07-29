«Билайн» и «Мегафон» начали предлагать виртуальные сим-карты

«Билайн» и «Мегафон» начали предлагать виртуальные сим-картыВ перспективе подключаться к ним можно будет без явки в офис продаж
О запуске виртуальных сим-карт (eSIM) в Москве и Петербурге объявил «Вымпелком» («Билайн»). Пока обладатели iPhone последних моделей и других поддерживающих технологию устройств смогут получить номер и тариф «Билайна» в офисах компании. Для подключения достаточно просканировать камерой смартфона или планшета QR-код на экране планшета, которым пользуется консультант. В будущем eSIM можно будет получить дистанционно – через приложение «Мой «Билайн», следует из описания продукта: можно будет выбрать условия контракта, зарегистрировать eSIM и заплатить за услуги связи. Сроки начала дистанционных подключений «Вымпелком» не уточняет.
C конца 2018 г. технология работает в США и странах Европы. Ее поддерживает несколько десятков устройств – в частности, флагманcкие iPhone 2018 и 2019 гг., умные часы Samsung и Apple, планшеты iPad и др. Tele2 начала подключать eSIM в тестовом режиме пользователям iPhone в прошлом году, в начале этого года ее виртуальные карты начали активировать в re:Store, а в июле этого года – в «Связном». Подключение приходится оформлять, лично явившись в салон ритейлера или оператора. Количество используемых eSIM Tele2 не раскрывает.