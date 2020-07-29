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«Билайн» и «Мегафон» начали предлагать виртуальные сим-карты

В перспективе подключаться к ним можно будет без явки в офис продаж
Валерий Кодачигов Екатерина Кинякина Татьяна Исакова
Reuters

О запуске виртуальных сим-карт (eSIM) в Москве и Петербурге объявил «Вымпелком» («Билайн»). Пока обладатели iPhone последних моделей и других поддерживающих технологию устройств смогут получить номер и тариф «Билайна» в офисах компании. Для подключения достаточно просканировать камерой смартфона или планшета QR-код на экране планшета, которым пользуется консультант. В будущем eSIM можно будет получить дистанционно – через приложение «Мой «Билайн», следует из описания продукта: можно будет выбрать условия контракта, зарегистрировать eSIM и заплатить за услуги связи. Сроки начала дистанционных подключений «Вымпелком» не уточняет.

C конца 2018 г. технология работает в США и странах Европы. Ее поддерживает несколько десятков устройств – в частности, флагманcкие iPhone 2018 и 2019 гг., умные часы Samsung и Apple, планшеты iPad и др. Tele2 начала подключать eSIM в тестовом режиме пользователям iPhone в прошлом году, в начале этого года ее виртуальные карты начали активировать в re:Store, а в июле этого года – в «Связном». Подключение приходится оформлять, лично явившись в салон ритейлера или оператора. Количество используемых eSIM Tele2 не раскрывает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных