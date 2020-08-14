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Роман Абрамович с партнерами инвестирует $20 млн в создание игр

Деньги получила компания 110 Industries
Ксения Болецкая
Роман Абрамович решил еще поиграть /Reuters

Инвестиции получит игровая компания 110 Industries. Об этом сообщила сама компания, представители Абрамовича, GEM Capital, а также Корнихин подтвердили информацию «Ведомостям».

110 Industries в 2017 г. основали Сергей Колобашкин и Антон Полетаев. Компания только готовится выпустить свои первые игры. Собственно большая часть привлеченных денег – это инвестиции не в капитал 110 Industries, а в разработку конкретных игр, уточнил «Ведомостям» Полетаев. Корнихин подтвердил, что основные инвестиции будут направлены на разработку первой игры 110 Industries – в обмен на часть прав и, соответственно, часть будущих доходов от нее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных