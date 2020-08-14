Роман Абрамович с партнерами инвестирует $20 млн в создание игр

110 Industries в 2017 г. основали Сергей Колобашкин и Антон Полетаев. Компания только готовится выпустить свои первые игры. Собственно большая часть привлеченных денег – это инвестиции не в капитал 110 Industries, а в разработку конкретных игр, уточнил «Ведомостям» Полетаев. Корнихин подтвердил, что основные инвестиции будут направлены на разработку первой игры 110 Industries – в обмен на часть прав и, соответственно, часть будущих доходов от нее.