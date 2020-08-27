Часть абонентов, приехавших в Крым из других регионов, не пользуются сотовой связью

После присоединения Крыма к России в марте 2014 г. на полуострове в течение года прекратили работу все украинские сотовые операторы. Первым местным оператором стал «К-телеком», Компания была зарегистрирована 5 августа 2014 г. в Краснодаре и начала использовать частоты «МТС-Украина» (в 2019 г. сама МТС ушла с Украины). Позже, в 2016 г., на полуострове заработали государственные «Крым-телеком» и «Севтелеком» (в Севастополе).