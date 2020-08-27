Часть абонентов, приехавших в Крым из других регионов, не пользуются сотовой связью

Часть абонентов, приехавших в Крым из других регионов, не пользуются сотовой связьюРоуминг дорогой, качество связи оставляет желать лучшего
Около 15% российских туристов, отдыхавших в этом году в Крыму, на время пребывания там отказались от пользования мобильной связью. К такому выводу пришло агентство Telecom Daily, которое провело опрос среди пассажиров, прилетавших с российских курортов в аэропорты Москвы и Петербурга. Исследование показало, что еще 8% отдыхающих покупало сим-карты крымских сотовых компаний, а национальным роумингом пользовалось 77%.
Для сравнения, на курортах Краснодарского края пользоваться домашними номерами предпочли 95% респондентов. Местные сим-карты купило всего 2%. А телефонами не пользовалось 3%. Это абоненты, которые сознательно отказались от общения (например, по работе) во время отдыха, подчеркивает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
То, что значительная часть приехавших в Крым россиян не захотела пользоваться роумингом и запаслась местными сим-картами, Кусков объясняет дороговизной услуг национального роуминга и нежеланием разбираться в тарифах местных операторов.
77%
российских туристов, путешествующих в Крым, подключают мобильный роуминг, по данным агентства TelecomDaily
Например, согласно тарифной сетке, опубликованной на сайте «Вымпелкома», его абоненты в Крыму, подключившись к сети местного оператора, смогут получить первый мегабайт интернета бесплатно, однако далее за безлимитный доступ в интернет до конца суток придется платить 249 руб. При этом исходящие звонки и смс по России обойдутся абонентам «Вымпелкома» в 2,5 руб. за минуту или за сообщение
Чтобы совершать звонки из Крыма, абонент может выбрать одну из опций. Например, тариф «Отпуск без забот» включает 100 Мб трафика и 60 минут исходящих вызовов на номера РФ, рассказал представитель «Мегафона». Согласно условиям тарифа, указанным на сайте оператора, абонентская плата за пользование услугой составит 99 руб. в день, а интернет-трафик сверх объема будет стоить 2,2 руб. за 1 Мб.
Доступ в интернет операторов для приезжающих в Краснодарский край у «Вымпелкома» и «Мегафона» – по тарифам домашних регионов.
С 1 июня 2019 г. в России внутрисетевой роуминг был отменен. С этого дня вступили в силу поправки в закон «О связи», запрещающие устанавливать разные условия для абонентов в домашнем регионе и в поездках по России. Но в Крыму абоненты российских федеральных операторов обслуживаются местными сотовыми компаниями.
В августе 2019 г. Минкомсвязи установило мораторий на повышение тарифов на сотовую связь в Крыму и Севастополе до решения технических вопросов обеспечения этих регионов бесперебойной связью в роуминге.
Операторы большой четверки не представлены в Крыму из-за угрозы санкций, объясняет Кусков. При этом и по качеству связи, и по ценовым характеристикам крымские операторы уступают крупным игрокам российского рынка связи, утверждает он. Поэтому туристы, приезжающие в Крым, зачастую предпочитают провести отпуск без связи, отмечает эксперт.
Доходы крымских операторов невысоки, они не могут активно инвестировать в развитие инфраструктуры – этим и обусловлено невысокое качество связи, пояснил гендиректор агентства «ТМТ-консалтинг» Константин Анкилов.
После присоединения Крыма к России в марте 2014 г. на полуострове в течение года прекратили работу все украинские сотовые операторы. Первым местным оператором стал «К-телеком», Компания была зарегистрирована 5 августа 2014 г. в Краснодаре и начала использовать частоты «МТС-Украина» (в 2019 г. сама МТС ушла с Украины). Позже, в 2016 г., на полуострове заработали государственные «Крым-телеком» и «Севтелеком» (в Севастополе).
Также в Крыму присутствует виртуальный оператор «КТК-телеком» (по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит кипрскому «Элкорп трейдингу»), который работает под брендом «Волна мобайл».
Для пользования связью в Крыму предусмотрены опции, которые снижают расходы на связь, однако технические условия работы в Крыму не раскрываются, рассказала представитель Tele2 Дарья Колесникова.
Представители «Вымпелкома» и МТС отказались от комментариев.
В подготовке статьи участвовал Павел Клевошин