«Мегафон» и HPE заключили мировое соглашение по иску из-за сбоев в IT-системе

Как сообщало агентство Reuters, в октябре 2018 года «Мегафон» обратился с иском в суд северного округа штата Калифорния, в котором потребовал от HPE компенсировать причиненный ущерб в размере $28 млн, а также так называемые «штрафные убытки», потенциально способные достигнуть семикратного размера заявленного ущерба. Поводом для иска стали сбои в разработанной американской компанией IT-системе в 2016 и 2017 гг., в том числе крупная авария в мае 2017 года. Тогда более чем на семь часов остались без связи абоненты в Москве и Поволжье, отмечало агентство. Оператор называл причиной сбоев проблемы с софтом HPE.