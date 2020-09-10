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«Мегафон» и HPE заключили мировое соглашение по иску из-за сбоев в IT-системе

Российская компания оценивала ущерб от сбоев в $28 млн
Павел Клевошин
Евгений Разумный / Ведомости

«Мегафон» и Hewlett Packard Enterprise (HPE) заключили мировое соглашение по иску российского оператора в связи со сбоями в разработанной американской компанией IT-системе в 2016 — 2017 гг, «Мегафон» отозвал иск, следует из базы данных американского правосудия PACER.  

Информацию о мировом соглашении «Ведомостям» подтвердили в пресс-службах «Мегафона» и Hewlett Packard Enterprise.

«22 июля 2020 года мы договорились с HPE о внесудебном урегулировании спора, которое стало основанием для прекращения судебного разбирательства», — подтвердили в пресс-службе «Мегафона». Внесудебное урегулирование спора «полностью разрешает конфликт» между сторонами, сообщил представитель Hewlett Packard Enterprise. 

Как сообщало агентство Reuters, в октябре 2018 года «Мегафон» обратился с иском в суд северного округа штата Калифорния, в котором потребовал от HPE компенсировать причиненный ущерб в размере $28 млн, а также так называемые «штрафные убытки», потенциально способные достигнуть семикратного размера заявленного ущерба. Поводом для иска стали сбои в разработанной американской компанией IT-системе в 2016 и 2017 гг., в том числе крупная авария в мае 2017 года. Тогда более чем на семь часов остались без связи абоненты в Москве и Поволжье, отмечало агентство. Оператор называл причиной сбоев проблемы с софтом HPE. 

«Мегафон» заключил контракт с российским подразделением HPE в 2013 г., сообщало Reuters со ссылкой на текст иска. По контракту HPE внедряла в сети «Мегафона» новую систему UDR (User Data Repository) – хранилище с технической информацией об абонентах и доступных каждому из них услугах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных