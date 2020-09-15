Презентация новинок Apple впервые почти за 10 лет пройдет без нового iPhone

Презентация новинок Apple впервые почти за 10 лет пройдет без нового iPhoneНо ни задержки поставок, ни претензии к App Store не мешают стабильному росту компании
Презентации Apple всегда заканчивались «еще одной штукой» – знаменитой фразой Стива Джобса, после которой он представлял что-то новое и прорывное. Но презентация 15 сентября пройдет скорее в формате «без еще одной штуки»: компания объявила о переносе релиза новинки iPhone 12 на октябрь из-за задержки в цепи поставок на фоне пандемии.
В результате в своей сегодняшней презентации под названием Time Flies («Время летит») Apple сосредоточится на сопутствующих продуктах, таких как шестое поколение умных часов Apple Watch и новый iPad Air, а также, возможно, новые накладные беспроводные наушники AirPods Studio и приложение для поиска потерянных вещей AirTags.
Уход от iPhone
Как отмечает Financial Times, отсутствие нового iPhone на презентации позволит Apple продемонстрировать широкой общественности то, что уже признали инвесторы с Уолл-стрит: компания избавилась от зависимости от своего флагмана и сегодня получает доходы от широкого спектра продукции.
В текущем фискальном году, который заканчивается в сентябре, доход Apple прогнозируется на уровне в $274 млрд. И хотя с 2015 г. это прирост всего на 17%, главное отличие – в распределении доходов: за этот период доходы от продаж iPhone сократились на 16% и сегодня составляют 44% от общего заработка компании. А продажи подразделений носимых устройств и аксессуаров выросли на 144%, продажи iPad – на 45%, услуг – на 162%. По данным аналитической фирмы Canalys, на каждые 100 проданных iPhone компания продает 49 пар наушников AirPods и 14 умных часов Apple Watch.
При этом Apple еще далеко не исчерпала возможности роста. По данным инвестиционной фирмы Loup Ventures, пока только 9% владельцев iPhone приобрели Apple Watch, а прогноз может составлять 50% в течение 10 лет. На рынке беспроводных наушников, по данным Canalys, компания заняла внушительные 38%, опередив ближайшего конкурента – Xiaomi примерно в 4 раза. Но это тоже не предел, говорят аналитики: новые технологии и новые модели наушников могут еще больше увеличить лидерство Apple в секторе.
Шумиха вокруг App Store
Вряд ли навредят компании и продолжающиеся который год обвинения в монополизме в отношении правил размещения приложений в ее магазине App Store. Apple требует, чтобы все размещенные в App Store приложения, в которых пользователи совершают внутренние покупки (оплачивают подписку или дополнительные возможности), использовали платежную систему iTunes, за что взимается комиссия в 30%. Для сравнения: процессинговые компании взимают 1–5% с платежей по кредитным картам, маркетплейсы в интернете берут себе 1–10% от объема платежей в адрес магазинов. Разработчики приложений высказывали свое несогласие с так называемым налогом Apple с момента его введения в 2011 г.
В 2019 г. глава комитета конгресса по антимонопольной политике Дэвид Чичиллине в рамках расследования о злоупотреблении четырех ведущих американских технологических компаний (Apple, Alphabet, Amazon и Facebook) своим положением на рынке назвал «налог Apple» непомерным и сравнил с грабежом на большой дороге. В июне 2020 г. о начале формального расследования в отношении Apple по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства объявила Еврокомиссия.
А в середине августа 2020 г. американская Epic Games, разработчик популярной игры Fortnite, подала на Apple в суд, назвав компанию в своем иске «монополистом на рынке распространения приложений для iPhone, который ищет способы контролировать рынки, блокировать конкуренцию и душить инновации». Свою поддержку Epic Games в борьбе с Apple выразили Telegram, Spotify, Netflix, Match Group, Airbnb, Basecamp, ClassPass и Facebook.
Apple подала ответный иск к Epic Games 8 сентября. Компания требует возместить ущерб от нарушения противником условий контракта на пользование App Store и запретить ему и дальше вести «нечестный бизнес»: в последнюю версию приложения Fortnite была встроена собственная внутренняя система прямых платежей, позволяющая обходить комиссию App Store в размере 30%. «Это просто разногласие по поводу денег», – говорится в иске. Не дожидаясь решения суда, назначенного на 29 сентября, Apple удалила учетную запись Epic Games из App Store за месяц до слушаний. Всего же в активе App Store сейчас 1,8 млн приложений.
Microsoft объявила 6 августа, что не будет размещать в App Store свои стриминговые игровые платформы. Такая же позиция у Google, Facebook и Nvidia. А 11 сентября стало известно, что Apple таки внесла изменения в правила размещения приложений в своем магазине. Во-первых, теперь разработчикам стриминговых игр разрешено размещать каталоги игр внутри приложений. Однако при этом каждая из игр все равно должна быть отдельным приложением и использовать платежную систему iTunes. Во-вторых, приложения для виртуальных занятий в формате «один учитель – один ученик» могут использовать стороннюю платежную систему. Однако, если учеников больше одного, все равно должна использоваться встроенная платежная система App Store. Третьим послаблением правил стало разрешение использовать стороннюю платежную систему приложениям, работающим в сфере b2b. Однако, если продажа производится физическим лицам, приложения все равно должны использовать платежную систему iTunes.
Как считают аналитики, судебные разбирательства не смогут затормозить развитие Apple. По словам ведущего технического аналитика Citigroup Джима Сува, «это не первый судебный процесс и не последний» – и это всего лишь «небольшой отвлекающий фактор для Apple». Бывший генеральный директор Apple Джон Скалли называет компанию «самой компетентной в мире, если говорить о ведении бизнеса и осуществлении деятельности» и считает, что «iPhone к 2030 г. никуда не денется и будет в миллиард раз мощнее оригинальной модели, представленной Джобсом».
Поскольку доходы от «налога Apple» относятся к сектору сервисов, т. е. к тому самому сегменту, на который компания делает ставку в условиях снижения продаж iPhone и сокращения его доли в общем объеме доходов, становится ясно, почему Apple не сдается под натиском претензий. Компания не раскрывает отдельно сумму своей выручки от комиссии за использование платежной системы iTunes, а также общую сумму доходов App Store. Суммарный доход в секторе сервисов превышает $50 млрд в год.
Финансовая стабильность
На протяжении последних лет Apple показывает стабильный финансовый рост. С 2016 г. объем годового дохода компании вырос на 20% с $215 млрд до $260 млрд в 2019 г. В этом году ожидается рост дохода еще на 5% по сравнению с результатами прошлого года. Чистая прибыль за этот же период также увеличилась на 20% с $45,7 млрд до $55,2 млрд, прогноз на 2020 г. – $57 млрд.
Инвесторы довольны состоянием дел в компании: «яблочные» акции за тот же период (с 2016 г.) подорожали в 4 раза, уже к 31 июля оправдав прогноз Сува от 16 июня о целевой стоимости акции в $400. При этом компания объявила о пятом в своей истории сплите акций, на этот раз по принципу «4 к 1», тем самым уменьшив их стоимость вчетверо (11 сентября стоимость акций Apple на момент закрытия торгов составила $112). Рыночная капитализация компании в августе превысила $2 трлн (рекорд, если не считать нефтяную компанию Saudi Aramco: ее стоимость достигала этого уровня в декабре 2019 г., но ее часто не включают в число крупнейших публичных компаний, поскольку стоимость акций, выпущенных Saudi Aramco на биржу, составляет всего 1,5% ее капитализации, тогда как у Apple – около 90%).
Apple стабильно оправдывает и даже превосходит и другие прогнозы. Результаты III финансового квартала 2020 г. оказались выше, чем того ожидали аналитики с Уолл-стрит: доход вырос на 11% до $59,7 млрд вместо ожидаемого падения на 2% и $52,6 млрд. Доход в расчете на акцию составил $2,58 – на 18% выше показателей аналогичного периода прошлого года и на 24% выше прогнозов аналитиков в $2,07. К тому же глава Apple Тим Кук объявил в телефонном разговоре с CNBC, что компания с опережением на шесть месяцев достигла цели по увеличению годового дохода от сервисов (к ним относятся App Store, iTunes, Apple Care, Apple Pay, Apple Card и Apple Subscriptions) за пять лет в 2 раза до $50 млрд. В III квартале этот показатель вырос на 14,8% по сравнению с годом ранее и составил $13,1 млрд.
«Наши июньские результаты стали убедительным доказательством способности Apple внедрять инновации и эффективно работать в трудные времена», – заявил финансовый директор Apple Лука Маэстри. Уверенности в завтрашнем дне компании добавляют и солидные денежные запасы: на конец III финансового квартала они составили $193,8 млрд. Это больше, чем в предыдущем квартале ($192,8 млрд), но меньше, чем в аналогичный период 2019 г. ($210,6 млрд). Но для финансовой стабильности достаточно.