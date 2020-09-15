Презентация новинок Apple впервые почти за 10 лет пройдет без нового iPhone

Инвесторы довольны состоянием дел в компании: «яблочные» акции за тот же период (с 2016 г.) подорожали в 4 раза, уже к 31 июля оправдав прогноз Сува от 16 июня о целевой стоимости акции в $400. При этом компания объявила о пятом в своей истории сплите акций, на этот раз по принципу «4 к 1», тем самым уменьшив их стоимость вчетверо (11 сентября стоимость акций Apple на момент закрытия торгов составила $112). Рыночная капитализация компании в августе превысила $2 трлн (рекорд, если не считать нефтяную компанию Saudi Aramco: ее стоимость достигала этого уровня в декабре 2019 г., но ее часто не включают в число крупнейших публичных компаний, поскольку стоимость акций, выпущенных Saudi Aramco на биржу, составляет всего 1,5% ее капитализации, тогда как у Apple – около 90%).