Интернет в России может подорожать как минимум на 10%

Цены на интернет начали расти с 2018 г., до этого их сдерживала конкуренция между провайдерами, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Например, в конце 2018 г. – начале 2019 г. на 5–7% тарифы повысил «Ростелеком», напоминает он. Повышение тарифов может быть не прямым, а косвенным: абонента переводят с архивного тарифа на более «современный» и скоростной, плата на котором может быть на 100 руб. выше, – а относительно низкие тарифы с невысокими скоростями при этом вымываются из ассортимента операторов, объясняет Кусков. По данным Telecom Daily, в 2018 г. российский абонент тратил на домашний интернет в среднем 350 руб. в месяц, в 2019 г. – уже 380 руб. Прогноз на 2020 г. – 405 руб. Впрочем, говорить о линейном повышении некорректно, уточняет Кусков. Зачастую цены даже снижаются в ходе промоакций – правда, через несколько месяцев абоненту все же приходится платить по рыночным расценкам.