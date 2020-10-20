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Как основатель Snowflake сделался миллиардером

Облачный сервис провел самое крупное в этом году на Нью-Йоркской фондовой бирже IPO
Софья Корепанова
Основатель, президент по продуктам Snowflake Бенуа Дажвилль /Snowflake

«Акции Snowflake буквально взорвали Нью-Йоркскую биржу, такого здесь не было уже давно» – так начиналась статья в Le Figaro. Восторженные отзывы опубликовали об IPO облачного стартапа и многие другие французские СМИ. Дело в том, что двое из троих основателей компании по облачному хранению и обработке данных Snowflake – французы. Это Бенуа Дажвилль и Тьери Круан. Третий партнер, Марчин Жуковски, – поляк.

Дажвилль похож на типичного американца. Во Францию он наведывается 2–3 раза в год, речь пересыпает англицизмами и порой с трудом подбирает аналог английского выражения на французском языке, пишет французское интернет-издание Alliancy. Но он француз, переехавший в США во вполне зрелом возрасте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных