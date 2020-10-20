Как основатель Snowflake сделался миллиардером

«Акции Snowflake буквально взорвали Нью-Йоркскую биржу, такого здесь не было уже давно» – так начиналась статья в Le Figaro. Восторженные отзывы опубликовали об IPO облачного стартапа и многие другие французские СМИ. Дело в том, что двое из троих основателей компании по облачному хранению и обработке данных Snowflake – французы. Это Бенуа Дажвилль и Тьери Круан. Третий партнер, Марчин Жуковски, – поляк.