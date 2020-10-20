Как основатель Snowflake сделался миллиардером

Как основатель Snowflake сделался миллиардеромОблачный сервис провел самое крупное в этом году на Нью-Йоркской фондовой бирже IPO
«Акции Snowflake буквально взорвали Нью-Йоркскую биржу, такого здесь не было уже давно» – так начиналась статья в Le Figaro. Восторженные отзывы опубликовали об IPO облачного стартапа и многие другие французские СМИ. Дело в том, что двое из троих основателей компании по облачному хранению и обработке данных Snowflake – французы. Это Бенуа Дажвилль и Тьери Круан. Третий партнер, Марчин Жуковски, – поляк.
Дажвилль похож на типичного американца. Во Францию он наведывается 2–3 раза в год, речь пересыпает англицизмами и порой с трудом подбирает аналог английского выражения на французском языке, пишет французское интернет-издание Alliancy. Но он француз, переехавший в США во вполне зрелом возрасте.
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