Скорость домашнего интернета в Москве выросла в 1,5 раза

Скорость домашнего интернета в Москве выросла в 1,5 разаОператоры модернизируют сети, услуги которых стали востребованы во время пандемии COVID-19
В начале осени средняя скорость домашнего широкополосного доступа (ШПД) в Москве составила чуть более 100 Мбит/с. Таковы подсчеты агентства Telecom Daily, которое проанализировало данные, полученные с нескольких тысяч абонентских устройств в Москве с помощью специального приложения. За год (с осени 2019 г.) у московских провайдеров этот показатель вырос в среднем на 50%, посчитало агентство, измерив скорости подключения к сетям московских провайдеров первого и второго эшелона. За год скорость значительно увеличилась у всех операторов, подчеркивает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
Между первой и второй волной пандемии COVID операторы провели серьезную работу по модернизации сетей и улучшению качества их работы, отмечает он. Причем подтянули скоростные характеристики не только крупнейшие операторы, но и относительно небольшие компании, подчеркивает эксперт. На услуге ШПД базируются и платное ТВ, и видеонаблюдение, и онлайн-видео – все это требует поддержания очень высокого качества сети, чтобы повышать лояльность абонентов и, как следствие, выручку, говорит Кусков.
Одно из последствий такой модернизации – рост потребления москвичами фиксированного интернет-трафика. По данным Минцифры, в первом полугодии он составил 4,2 млрд Гб. В аналогичные периоды и 2019, и 2018 гг. показатели трафика находились в районе 3,9 млрд Гб, т. е. рынок стагнировал.
Как показывает опыт, чем выше скорость, тем больше контента потребляет пользователь, тем интенсивнее он занимается веб-серфингом и использует различные интернет-сервисы, утверждает Кусков.
Популярность тарифов с высокими скоростями особенно выросла после массового перехода на удаленную работу, говорит директор по развитию бизнеса на массовом рынке NetByNet («дочка» «Мегафона») Андрей Егоров.
Трафик на фиксированной сети МТС в Москве ежегодно рос на 20%, а за девять месяцев этого года он вырос уже на 30%, а у отдельных клиентов – на 100% и более, рассказал представитель оператора Алексей Меркутов. Аналитики компании прогнозируют дальнейший рост объемов передачи данных, так как более 80% клиентов пользуются тарифами от 200 Мбит/с и подключают все больше устройств и гаджетов к домашней WiFi-сети.
Изменился профиль потребления ШПД – абоненты стали больше проводить время онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, им нужно все больше потреблять тяжелого контента, например видео, отмечает представитель «Вымпелкома».
Основная причина роста – утяжеление контента, главным образом потокового видео, согласен Егоров. Пользователи перешли cначала с видео стандартного разрешения на Full HD, а затем и на видео сверхвысокой четкости 4K, отмечает он. Капитальные затраты на модернизацию сетей постоянно растут, продолжает Егоров. По его словам, каждый год интернет-провайдерам необходимо увеличивать емкость сети из-за роста нагрузки на инфраструктуру и расширять каналы связи.
Рост объемов и скорости передачи данных приводит к росту затрат операторов на модернизацию сетевого и абонентского оборудования, согласен Меркутов.
Все операторы корректируют архивные тарифы, которые появились в других экономических условиях и не учитывают произошедших изменений, отмечает представитель «Ростелекома». К таким изменениям он относит рост стоимости материалов и услуг, необходимость выполнять регуляторные требования (например, закон Яровой) и проч. «Ростелеком» плавно и точечно пересматривает устаревшие тарифы на домашний интернет и платное ТВ, если они перестают соответствовать экономическим реалиям, пояснил он. Операторы работают на высококонкурентном рынке, завышать цены у компаний нет возможности, иначе клиент уйдет к конкурентам, добавил представитель «Ростелекома».
За год тарифы на домашний интернет повысились примерно на 12%, подсчитало Telecom Daily. Однако это повышение было связано в первую очередь с исполнением операторами закона Яровой и необходимостью хранить большее количество информации, объясняет Кусков.
Операторы скорее будут предлагать абонентам новые более дорогие тарифы с более высокой скоростью передачи данных, рассуждает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Возврат капитальных инвестиций – долгосрочный процесс, поэтому операторы будут пересматривать свои тарифы и в дальнейшем, заключает он.