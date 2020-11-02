Скорость домашнего интернета в Москве выросла в 1,5 раза

Трафик на фиксированной сети МТС в Москве ежегодно рос на 20%, а за девять месяцев этого года он вырос уже на 30%, а у отдельных клиентов – на 100% и более, рассказал представитель оператора Алексей Меркутов. Аналитики компании прогнозируют дальнейший рост объемов передачи данных, так как более 80% клиентов пользуются тарифами от 200 Мбит/с и подключают все больше устройств и гаджетов к домашней WiFi-сети.