Леонид Рейман расширяет производство

Леонид Рейман расширяет производствоЭкс-министр вложит 1 млрд рублей в производство электроники
Экс-министр связи Леонид Рейман расширяет свой производственный бизнес: он вложит около 1 млрд руб. в сборку электроники
Об инвестиционном проекте Реймана «Ведомостям» рассказал его представитель. Средства будут направлены на полный цикл развития производства – от создания промышленной площадки и сборочных линий до научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, рассказал он.
Выпускать на этих мощностях планируется телекоммуникационное оборудование, вычислительную технику, системы видеонаблюдения, безопасности, хранения данных и многое другое. Займется этим компания «Рутек», созданная, по данным «СПАРК-Интерфакса», еще в 2015 г. Оборудование будет работать в том числе на российской операционной системе Rosa Linux, разработчик которой – другая компания Леонида Реймана, «НТЦ ИТ РОСА».