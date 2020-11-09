Леонид Рейман расширяет производство

Выпускать на этих мощностях планируется телекоммуникационное оборудование, вычислительную технику, системы видеонаблюдения, безопасности, хранения данных и многое другое. Займется этим компания «Рутек», созданная, по данным «СПАРК-Интерфакса», еще в 2015 г. Оборудование будет работать в том числе на российской операционной системе Rosa Linux, разработчик которой – другая компания Леонида Реймана, «НТЦ ИТ РОСА».