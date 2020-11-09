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Леонид Рейман расширяет производство

Экс-министр вложит 1 млрд рублей в производство электроники
Екатерина Кинякина
У Реймана уже есть проект по производству компьютерной техники, планшетов и телефонов /Евгений Разумный / Ведомости

Экс-министр связи Леонид Рейман расширяет свой производственный бизнес: он вложит около 1 млрд руб. в сборку электроники

Об инвестиционном проекте Реймана «Ведомостям» рассказал его представитель. Средства будут направлены на полный цикл развития производства – от создания промышленной площадки и сборочных линий до научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, рассказал он.

Выпускать на этих мощностях планируется телекоммуникационное оборудование, вычислительную технику, системы видеонаблюдения, безопасности, хранения данных и многое другое. Займется этим компания «Рутек», созданная, по данным «СПАРК-Интерфакса», еще в 2015 г. Оборудование будет работать в том числе на российской операционной системе Rosa Linux, разработчик которой – другая компания Леонида Реймана, «НТЦ ИТ РОСА».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных