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Минцифры представило платформу мониторинга памятников

Кто и как будет ее использовать – пока не понятно
Валерий Кодачигов Екатерина Кинякина
С помощью специальных датчиков, установленных на исторических зданиях и вокруг них, профильные ведомства смогут дистанционно следить за несколькими параметрами /Андрей Гордеев / Ведомости

Минцифры запустило платформу сбора данных, разработанную на базе платформы интернета вещей Mail.ru Group, следует из совместного сообщения ведомства и группы компаний. В числе ее функций – мониторинг состояния объектов культурного наследия. С помощью специальных датчиков, установленных на исторических зданиях и вокруг них, профильные ведомства смогут дистанционно следить за влажностью в помещениях, температурой, протечками, появлением трещин в стенах, перечисляет представитель Mail.ru. По его словам, пилотный проект в сфере контроля за памятниками культуры идет в Вологодской области.

Бюджет разработки системы сбора данных – чуть более 237 млн руб., следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. Финансирование мероприятия, включающего типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорных функций, электронный реестр обязательных требований и платформу сбора данных на основе технологии интернета вещей, идет в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» из средств, предусмотренных в целом на цифровизацию контрольной и надзорной деятельности, пояснили в Минцифре. Какие памятники будут в дальнейшем подключены к системе, кто и как будет финансировать эту деятельность – будет определено позднее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных