Минцифры представило платформу мониторинга памятников

Минцифры представило платформу мониторинга памятниковКто и как будет ее использовать – пока не понятно
Минцифры запустило платформу сбора данных, разработанную на базе платформы интернета вещей Mail.ru Group, следует из совместного сообщения ведомства и группы компаний. В числе ее функций – мониторинг состояния объектов культурного наследия. С помощью специальных датчиков, установленных на исторических зданиях и вокруг них, профильные ведомства смогут дистанционно следить за влажностью в помещениях, температурой, протечками, появлением трещин в стенах, перечисляет представитель Mail.ru. По его словам, пилотный проект в сфере контроля за памятниками культуры идет в Вологодской области.
Бюджет разработки системы сбора данных – чуть более 237 млн руб., следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. Финансирование мероприятия, включающего типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорных функций, электронный реестр обязательных требований и платформу сбора данных на основе технологии интернета вещей, идет в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» из средств, предусмотренных в целом на цифровизацию контрольной и надзорной деятельности, пояснили в Минцифре. Какие памятники будут в дальнейшем подключены к системе, кто и как будет финансировать эту деятельность – будет определено позднее.