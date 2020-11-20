Минцифры представило платформу мониторинга памятников

Бюджет разработки системы сбора данных – чуть более 237 млн руб., следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. Финансирование мероприятия, включающего типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорных функций, электронный реестр обязательных требований и платформу сбора данных на основе технологии интернета вещей, идет в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» из средств, предусмотренных в целом на цифровизацию контрольной и надзорной деятельности, пояснили в Минцифре. Какие памятники будут в дальнейшем подключены к системе, кто и как будет финансировать эту деятельность – будет определено позднее.