«Ростех» формирует консорциум производителей 5G

«Ростех» создает консорциум разработчиков оборудования для сетей 5G, к участию в нем будут приглашены все заинтересованные в этом российские разработчики, рассказал «Ведомостям» участник рынка, знакомый с планами госкорпорации. В пресс-службе «Ростеха» это подтвердили.