«Ростех» формирует консорциум производителей 5G

«Ростех» формирует консорциум производителей 5GГоскорпорация планирует стать основным игроком российского рынка связи следующего поколения
«Ростех» создает консорциум разработчиков оборудования для сетей 5G, к участию в нем будут приглашены все заинтересованные в этом российские разработчики, рассказал «Ведомостям» участник рынка, знакомый с планами госкорпорации. В пресс-службе «Ростеха» это подтвердили.
«Взаимодействие будет заключаться в использовании частных технических заданий на разработку отдельных элементов систем для сетей 5G, наиболее эффективные и коммерчески привлекательные будут использованы», – передал «Ведомостям» вице-президент «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко.
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