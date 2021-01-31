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«Ростех» формирует консорциум производителей 5G

Госкорпорация планирует стать основным игроком российского рынка связи следующего поколения
Екатерина Кинякина
Согласно положениям нанопрограммы «Цифровая экономика» сети 5G будут строиться преимущественно на отечественном оборудовании /Михаил Почуев / ТАСС

«Ростех» создает консорциум разработчиков оборудования для сетей 5G, к участию в нем будут приглашены все заинтересованные в этом российские разработчики, рассказал «Ведомостям» участник рынка, знакомый с планами госкорпорации. В пресс-службе «Ростеха» это подтвердили.

«Взаимодействие будет заключаться в использовании частных технических заданий на разработку отдельных элементов систем для сетей 5G, наиболее эффективные и коммерчески привлекательные будут использованы», – передал «Ведомостям» вице-президент «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных