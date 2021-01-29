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Нормы электромагнитного излучения могут увеличить

Регулирующие мощность сотовых передатчиков СанПиНы предлагается пересмотреть
Валерий Кодачигов Екатерина Кинякина
Без смягчения российских СанПиНов – одних из самых строгих в мире – развивать сети 5G невозможно /FRANCOIS LENOIR / REUTERS

НИИ медицины труда им. Н. Ф. Измерова провело исследование влияния сотовой связи, в том числе 5G, на живые организмы. С результатами ознакомились «Ведомости». Научная работа в 2019 г. была инициирована департаментом информационных технологий Москвы (ДИТ). Его специалисты, так же как и операторы сотовой связи, называют действующие нормативы по излучению, разработанные еще в 1980-х гг., устаревшими. Исследование (первое такого масштаба, выполненное в России в этом веке) должно было подтвердить или опровергнуть этот тезис.

Действующий норматив излучения базовых станций, закрепленный санитарными нормами и правилами (СанПиНы), в основных полосах сотовой связи – 10 мкВт/кв. см. Это излучение в той или иной точке, которое одновременно создают базовые станции всех стандартов и другое излучающее оборудование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных