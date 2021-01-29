Нормы электромагнитного излучения могут увеличить

НИИ медицины труда им. Н. Ф. Измерова провело исследование влияния сотовой связи, в том числе 5G, на живые организмы. С результатами ознакомились «Ведомости». Научная работа в 2019 г. была инициирована департаментом информационных технологий Москвы (ДИТ). Его специалисты, так же как и операторы сотовой связи, называют действующие нормативы по излучению, разработанные еще в 1980-х гг., устаревшими. Исследование (первое такого масштаба, выполненное в России в этом веке) должно было подтвердить или опровергнуть этот тезис.