Беспилотникам закон написан

Однако изменения этих правил не могут противоречить действующим законам. Чтобы у правительства возникли основания временно приостанавливать действия тех или иных нормативных актов на отдельных территориях, эта возможность должна быть соответствующими законами предусмотрена. Законопроект Минэкономразвития как раз и решает эту проблему – он вносит в многочисленные законодательные акты поправки, звучащие практически одинаково: «Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций...»