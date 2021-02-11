Беспилотникам закон написан

Беспилотникам закон написанУ разработчиков воздушных и наземных беспилотников будет больше свободы при испытаниях своих изделий
Нормы законов «О безопасности дорожного движения», «О защите персональных данных», Воздушного кодекса, а также закона об обязательном автостраховании гражданской ответственности можно будет корректировать или отменять для участников экспериментов с инновационными транспортными средствами. Это следует из законопроекта, подготовленного Минэкономразвития, с которым ознакомились «Ведомости».
Принципиальную возможность корректировать обязательные для всех правила в тестовых зонах дает принятый в 2020 г. закон «Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере инноваций».
Однако изменения этих правил не могут противоречить действующим законам. Чтобы у правительства возникли основания временно приостанавливать действия тех или иных нормативных актов на отдельных территориях, эта возможность должна быть соответствующими законами предусмотрена. Законопроект Минэкономразвития как раз и решает эту проблему – он вносит в многочисленные законодательные акты поправки, звучащие практически одинаково: «Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций...»