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Беспилотникам закон написан

У разработчиков воздушных и наземных беспилотников будет больше свободы при испытаниях своих изделий
Валерий Кодачигов Татьяна Исакова
Артем Коротаев / ТАСС

Нормы законов «О безопасности дорожного движения», «О защите персональных данных», Воздушного кодекса, а также закона об обязательном автостраховании гражданской ответственности можно будет корректировать или отменять для участников экспериментов с инновационными транспортными средствами. Это следует из законопроекта, подготовленного Минэкономразвития, с которым ознакомились «Ведомости».

Принципиальную возможность корректировать обязательные для всех правила в тестовых зонах дает принятый в 2020 г. закон «Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере инноваций».

Однако изменения этих правил не могут противоречить действующим законам. Чтобы у правительства возникли основания временно приостанавливать действия тех или иных нормативных актов на отдельных территориях, эта возможность должна быть соответствующими законами предусмотрена. Законопроект Минэкономразвития как раз и решает эту проблему – он вносит в многочисленные законодательные акты поправки, звучащие практически одинаково: «Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций...»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных