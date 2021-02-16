АО «Глонасс» займется интернетом вещей

АО «Глонасс» займется интернетом вещейДля этого создана компания «Глонасс мобайл»
Аффилированная с АО «Глонасс» компания «Глонасс мобайл» получила лицензию виртуального сотового оператора (MVNO), действующую до 2026 г. на всей территории России, следует из реестра Роскомнадзора.
«Глонассу» – оператору государственной системы экстренного реагирования при авариях «Эра-Глонасс» – в этой компании принадлежит 34%. 49% «Глонасс мобайла» владеет ее генеральный директор Ксения Свинцова, 17% – Валерий Судаков, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В АО «Глонасс» «Ведомостям» не смогли рассказать детали биографии Свинцовой и объяснить, как она стала владельцем крупнейшего пакета акций «Глонасс мобайл». Источник «Ведомостей», близкий к компании, утверждает, что в перспективе АО «Глонасс» может довести свою долю в «Глонасс мобайле» до контрольной.
Исполнительный директор «Глонасс мобайла» Ярослав Свинцов (отец Ксении Свинцовой) рассказал «Ведомостям», что компания не собирается работать как традиционный виртуальный оператор, т. е. предоставлять абонентам голосовую связь и интернет по своим тарифам, арендуя емкость у одного из сотовых операторов.
«Мы планируем зарабатывать на загрузке профилей на конечные устройства абонентов по фиксированной стоимости для оператора, а также готовы обеспечить их безопасное хранение и обработку на своей платформе», – уточнил Свинцов. Для этого компания создала специальную платформу для подключения eSIM-устройств, в том числе работающих в интернете вещей (IoT), к сотовым сетям.
«Глонасс мобайл» выступает как технологический партнер операторов при загрузке виртуальных eSIM-профилей на смартфоны или M2M-устройства, оснащенные eSIM-чипами», – отмечает Свинцов. Фактически «Глонасс мобайл» займется дистрибуцией eSIM других операторов на рынке корпоративных решений и будет зарабатывать на подключениях. Другая возможная модель монетизации – управление этими подключениями: например, быстрый перевод IoT-устройств заказчика на более подходящий тариф или смена оператора, рассказал близкий к компании специалист.
Инвестиции в проект Свинцов и представители АО «Глонасс» не раскрывают. «Разработка платформы продолжается, и необходимо учесть многие факторы, включая требования регулятора по использованию российских алгоритмов шифрования и идентификации пользователей, – говорит топ-менеджер «Глонасс мобайла». – Наши ожидания по финансовой отдаче проекта также пока рано озвучивать – мы находимся в стадии переговоров с потенциальными инвесторами».
С кем именно ведутся переговоры, Свинцов не сказал. Первоначальные инвестиции в такой проект могут составить $3–5 млн, считает менеджер одного из виртуальных операторов. Это расходы на фонд оплаты труда специалистов, IT-инфраструктуру, специальные системы поддержки eSIM, перечисляет он.
По словам Свинцова, eSIM-оборудование может использоваться и в «Эра-Глонасс» – автомобильные модули с eSIM-чипами на борту уже есть на рынке, они не требуют установки физических сим-карт, что удешевит и упростит работу автопроизводителей, устанавливающих эти модули в автомобили, считает он. Сейчас в «Эра-Глонасс» зарегистрировано более 6,7 млн транспортных средств (год назад их было более 5 млн), сообщили в пресс-службе АО «Глонасс». «Количество принятых и обработанных вызовов на сегодняшний день составляет более 9,5 млн», – говорит его представитель.
По данным международной ассоциации GSMA, на мировом рынке к 2025 г. количество IoT-устройств с eSIM сравняется с парком девайсов с традиционными сим-картами. В России к этому времени будет 56 млн IoT-устройств, посчитала J’son & Partners Consulting. На конец 2019 г. их было 23 млн, а на конец 2020 г. их должно было стать 24,7 млн, прогнозировала ранее компания. Использование в IoT-системах eSIM дает пользователям огромное преимущество – ведь замена сим-карт, например, в крупной логистической компании, где ими оснащено несколько тысяч транспортных средств, потребует много времени и заметных расходов, считает руководитель направления беспроводных технологий J’son & Partners Виталий Солонин.
Зарабатывать на внедрении eSIM в IoT хотят не только в «Глонасс мобайле». В декабре 2020 г. датчики, промышленные системы, видеонаблюдение и прочие сервисы по этой технологии начала подключать МТС. Подключение происходит по уже действующим тарифам оператора для интернета вещей, а активация eSIM стоит 250 руб.
По расчетам оператора, к концу 2023 г. через eSIM будет подключено около 20% всех IoT-устройств в России. Представитель «Вымпелкома» сообщил, что компания также «планирует предоставлять услуги интернета вещей на базе eSIM и сейчас прорабатывает разные решения». О намерениях развивать IoT на базе eSIM заявила и пресс-служба «Мегафона». Tele2 модернизировала платформу интернета вещей, которая теперь может обеспечить подключение более 11 млн IoT-устройств и готовится в том числе с применением eSIM, сообщил ее представитель: «Заказчику удобно удаленно подключать устройства к сетям разных операторов, что обеспечивает большую надежность соединений – в случае недоступности одной сети можно переподключить оборудование к другой».
«В теории проект «Глонасс мобайл» выглядит красиво, но на практике неизвестно, насколько удачным выйдет техническое исполнение», – рассуждает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Кроме того, сомнительно, что при автоматизации логистики и инфраструктуры крупные участники рынка перевозок или, например, ЖКУ прибегнут к услугам пока ничем не зарекомендовавшей себя компании, считает он: «Что касается IoT на транспорте, то это сверхконкурентный рынок, на котором работают и сотовые операторы, и специализированные разработчики, занять на нем заметное место новому игроку будет крайне непросто».