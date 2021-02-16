АО «Глонасс» займется интернетом вещей

По данным международной ассоциации GSMA, на мировом рынке к 2025 г. количество IoT-устройств с eSIM сравняется с парком девайсов с традиционными сим-картами. В России к этому времени будет 56 млн IoT-устройств, посчитала J’son & Partners Consulting. На конец 2019 г. их было 23 млн, а на конец 2020 г. их должно было стать 24,7 млн, прогнозировала ранее компания. Использование в IoT-системах eSIM дает пользователям огромное преимущество – ведь замена сим-карт, например, в крупной логистической компании, где ими оснащено несколько тысяч транспортных средств, потребует много времени и заметных расходов, считает руководитель направления беспроводных технологий J’son & Partners Виталий Солонин.