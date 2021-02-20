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Huawei внедрит ИИ-технологии на свинофермах

Так компания пытается компенсировать спад продаж смартфонов из-за санкций
Екатерина Максимушкина
Сектор свиноводства в Китае оценивается в $70 млрд в год, страна является крупнейшим производителем свинины в мире /PIXABAY

Китайская телекоммуникационная компания Huawei запустила проект по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта для обслуживания свиноводческих ферм. Об этом в социальной сети Weibo объявил президент подразделения Huawei по компьютерному зрению Дуан Айгуо.

С помощью технологий Huawei, включая адаптированную для свиноводческой отрасли систему распознавания лиц, можно будет наблюдать за состоянием животных, определять болезни и отслеживать их перемещение. ИИ будет различать свиней, анализируя их рыло, уши и глаза. С помощью новых технологий также можно будет следить за весом, диетой и физической активностью животных. «Свиноводство – еще один пример наших попыток оживить некоторые традиционные отрасли с помощью информационных технологий», – заявил представитель Huawei в интервью BBC.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных