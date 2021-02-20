Huawei внедрит ИИ-технологии на свинофермах

С помощью технологий Huawei, включая адаптированную для свиноводческой отрасли систему распознавания лиц, можно будет наблюдать за состоянием животных, определять болезни и отслеживать их перемещение. ИИ будет различать свиней, анализируя их рыло, уши и глаза. С помощью новых технологий также можно будет следить за весом, диетой и физической активностью животных. «Свиноводство – еще один пример наших попыток оживить некоторые традиционные отрасли с помощью информационных технологий», – заявил представитель Huawei в интервью BBC.