МТС приобретает бывшую компанию Леонида Реймана

О возможной смене акционеров «Ведомостям» рассказали три человека, знакомых с менеджерами крупных операторских компаний, и подтвердил источник, близкий к МТТ. Активом интересуется МТС – крупнейший в России сотовый оператор в конце прошлого года провел due diligence МТТ, утверждают они.