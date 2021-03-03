МТС приобретает бывшую компанию Леонида Реймана«Межрегиональный ТранзитТелеком»
О возможной смене акционеров «Ведомостям» рассказали три человека, знакомых с менеджерами крупных операторских компаний, и подтвердил источник, близкий к МТТ. Активом интересуется МТС – крупнейший в России сотовый оператор в конце прошлого года провел due diligence МТТ, утверждают они.
В МТС интерес к МТТ опровергать не стали. «Мы рассматриваем различные варианты расширения портфеля продуктов для наших бизнес-клиентов», – заявили «Ведомостям» в компании.
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