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МТС приобретает бывшую компанию Леонида Реймана

«Межрегиональный ТранзитТелеком»
Валерий Кодачигов
МТС могли заинтересовать некоторые сервисы, которые разрабатывает МТТ /Максим Стулов / Ведомости

О возможной смене акционеров «Ведомостям» рассказали три человека, знакомых с менеджерами крупных операторских компаний, и подтвердил источник, близкий к МТТ. Активом интересуется МТС – крупнейший в России сотовый оператор в конце прошлого года провел due diligence МТТ, утверждают они.

В МТС интерес к МТТ опровергать не стали. «Мы рассматриваем различные варианты расширения портфеля продуктов для наших бизнес-клиентов», – заявили «Ведомостям» в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных