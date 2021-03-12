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В России рекордно низкие безлимитные тарифы

Дешевле сотовый интернет может быть только в Индии
Валерий Кодачигов
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия к концу 2020 г. заняла 2-е место среди крупнейших экономик мира (первые 50 стран по объему ВВП) в рейтинге доступности мобильного трафика. В прошлом году 1 Гб трафика обходился российскому абоненту в 24,6 руб., подсчитала аналитическая компания Content-Review. Дешевле гигабайт стоил только в Индии – 9,2 руб. (тарифы, номинированные в национальных валютах, пересчитывали в рублевом эквиваленте по курсам ЦБ на начало 2021 г.). За Россией следует Индонезия – 28,2 руб.

В индексе за 2019 г. Россия занимала в аналогичном рейтинге 6-е место – стоимость гигабайта была ниже в Иране, Израиле, Казахстане, Египте и Индонезии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных