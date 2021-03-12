В России рекордно низкие безлимитные тарифы

Россия к концу 2020 г. заняла 2-е место среди крупнейших экономик мира (первые 50 стран по объему ВВП) в рейтинге доступности мобильного трафика. В прошлом году 1 Гб трафика обходился российскому абоненту в 24,6 руб., подсчитала аналитическая компания Content-Review. Дешевле гигабайт стоил только в Индии – 9,2 руб. (тарифы, номинированные в национальных валютах, пересчитывали в рублевом эквиваленте по курсам ЦБ на начало 2021 г.). За Россией следует Индонезия – 28,2 руб.