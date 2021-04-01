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Компьютеры подорожали минимум на 20% за год

Ритейлеры прогнозируют рост цен во всех категориях электроники
Валерий Кодачигов
Низкие цены на ноутбуки уходят в прошлое /Андрей Гордеев / Ведомости

Рост цен на компьютеры за последние 12 месяцев составил как минимум 20%, причем только в I квартале 2021 г. – на 10–12%, рассказали «Ведомостям» продавцы электроники. В частности, цены на ноутбуки в России в I квартале 2021 г. выросли относительно последнего квартала прошлого года в среднем на 10%, а если сравнивать январь – март с аналогичным периодом прошлого года, то в среднем на 20–25%, рассказал исполнительный директор дистрибутора diHouse Андрей Тарасов. Примерно на столько же выросли цены на всю компьютерную технику (лэптопы и десктопы), уточнил маркетолог федерального ритейлера.

Рост цен в I квартале действительно составил в среднем 20% год к году, подтверждает менеджер одной из торговых интернет-площадок. Ритейлеры в России сейчас не увеличивают свою маржу – цены на гаджеты меняются на стороне импортеров, утверждает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных