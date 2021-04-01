Компьютеры подорожали минимум на 20% за год

Рост цен на компьютеры за последние 12 месяцев составил как минимум 20%, причем только в I квартале 2021 г. – на 10–12%, рассказали «Ведомостям» продавцы электроники. В частности, цены на ноутбуки в России в I квартале 2021 г. выросли относительно последнего квартала прошлого года в среднем на 10%, а если сравнивать январь – март с аналогичным периодом прошлого года, то в среднем на 20–25%, рассказал исполнительный директор дистрибутора diHouse Андрей Тарасов. Примерно на столько же выросли цены на всю компьютерную технику (лэптопы и десктопы), уточнил маркетолог федерального ритейлера.