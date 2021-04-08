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Выделенные «Ростелекому» частоты оказались у Tele2

Сотовый оператор использует «социальный» диапазон в коммерческих целях
Валерий Кодачигов
Выделенные «Ростелекому» частоты оказались у Tele2 /Андрей Гордеев / Ведомости

Компания запускает базовые станции, работающие в диапазоне 2,3–2,4 ГГц, который изначально был выделен «Ростелекому» для покрытия связью социально значимых объектов. Базовые станции Tele2, работающие в стандарте LTE на частотах 2,3–2,4 ГГц, обнаружило в Петербурге агентство Telecom Daily, проводившее тестирование мобильной связи в городе. «Контрольно-измерительный комплекс выявил работу базовых станций с международным цифровым кодом 250-20, принадлежащим Tele2, работали они именно на таких частотах», – рассказывает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Такие базовые станции уже работают и в Москве, утверждает он.

Ранее Tele2 подавала в Роскомнадзор заявки на получение разрешений эксплуатировать базовые станции, использующие 2,3–2,4 ГГц, говорит человек, знакомый с федеральными чиновниками и менеджерами нескольких компаний связи. Сколько из них было удовлетворено, он сказать затруднился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных