Выделенные «Ростелекому» частоты оказались у Tele2

Компания запускает базовые станции, работающие в диапазоне 2,3–2,4 ГГц, который изначально был выделен «Ростелекому» для покрытия связью социально значимых объектов. Базовые станции Tele2, работающие в стандарте LTE на частотах 2,3–2,4 ГГц, обнаружило в Петербурге агентство Telecom Daily, проводившее тестирование мобильной связи в городе. «Контрольно-измерительный комплекс выявил работу базовых станций с международным цифровым кодом 250-20, принадлежащим Tele2, работали они именно на таких частотах», – рассказывает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Такие базовые станции уже работают и в Москве, утверждает он.