Подмену номера признают официальной угрозой для абонентов

Подмену номера признают официальной угрозой для абонентовИ разработают регламент для борьбы с этим способом обмана
Минцифры систематизирует борьбу с телефонными мошенниками, имитирующими чужой номер, чтобы добиться доверия. Ведомство добавит подмену номера в качестве одной из угроз в правила для сетей связи. После этого Роскомнадзор разработает регламент борьбы с этим видом обмана.
Минцифры предложило ввести в правовое поле понятие «угроза подмены абонентского номера». Технологию маскировки номера звонящего под колл-центр банка, к примеру, хорошо освоили мошенники. Чтобы контролировать борьбу с этим злом, Минцифры нужно внести подмену номера звонящего в «Правила централизованного управления сетью связи общего пользования». В них в том числе определяются виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования сети связи.
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