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Подмену номера признают официальной угрозой для абонентов

И разработают регламент для борьбы с этим способом обмана
Екатерина Кинякина Татьяна Исакова
Андрей Гордеев / Ведомости

Минцифры систематизирует борьбу с телефонными мошенниками, имитирующими чужой номер, чтобы добиться доверия. Ведомство добавит подмену номера в качестве одной из угроз в правила для сетей связи. После этого Роскомнадзор разработает регламент борьбы с этим видом обмана.

Минцифры предложило ввести в правовое поле понятие «угроза подмены абонентского номера». Технологию маскировки номера звонящего под колл-центр банка, к примеру, хорошо освоили мошенники. Чтобы контролировать борьбу с этим злом, Минцифры нужно внести подмену номера звонящего в «Правила централизованного управления сетью связи общего пользования». В них в том числе определяются виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования сети связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных