Подмену номера признают официальной угрозой для абонентов

Минцифры предложило ввести в правовое поле понятие «угроза подмены абонентского номера». Технологию маскировки номера звонящего под колл-центр банка, к примеру, хорошо освоили мошенники. Чтобы контролировать борьбу с этим злом, Минцифры нужно внести подмену номера звонящего в «Правила централизованного управления сетью связи общего пользования». В них в том числе определяются виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования сети связи.