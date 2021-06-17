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Оператор электричек внедряет искусственный интеллект для общения с пассажирами

Это даст железнодорожникам коммерчески ценную информацию об их клиентах
Татьяна Исакова
Андрей Гордеев / Ведомости

Центральная пригородная пассажирская компания, крупнейший в России оператор электричек, подключит искусственный интеллект к обработке запросов пассажиров. ИИ позволит собирать коммерчески ценную информацию о клиентах

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), крупнейший в России оператор электричек, подключит искусственный интеллект (ИИ) к обработке запросов пассажиров. Для этого компания закупает систему автоматической обработки обращений, информация об этом размещена на сайте госзакупок. Тендер продлится до 23 июня, начальная цена контракта – 10,4 млн руб. Согласно техзаданию, срок выполнения работ – 217 календарных дней с момента заключения договора с подрядчиком, т. е. новая система ЦППК планируется к запуску в январе 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных