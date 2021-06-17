Оператор электричек внедряет искусственный интеллект для общения с пассажирами

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), крупнейший в России оператор электричек, подключит искусственный интеллект (ИИ) к обработке запросов пассажиров. Для этого компания закупает систему автоматической обработки обращений, информация об этом размещена на сайте госзакупок. Тендер продлится до 23 июня, начальная цена контракта – 10,4 млн руб. Согласно техзаданию, срок выполнения работ – 217 календарных дней с момента заключения договора с подрядчиком, т. е. новая система ЦППК планируется к запуску в январе 2022 г.