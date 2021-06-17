Телефоны с 5G заняли 8% российского рынка смартфонов

За первые пять месяцев 2021 г. продажи смартфонов с поддержкой 5G в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 32 раза, рассказали «Ведомостям» представители МТС и «М.видео-Эльдорадо». По их словам, в январе – марте на модели с 5G пришлось 8% продаж смартфонов в России. Если за этот период в 2020 г. в РФ было продано 27 000 5G-смартфонов, то в 2021 г. – уже 850 000, подсчитали в «М.видео-Эльдорадо». За весь 2020 год в России было реализовано 520 000 аппаратов с поддержкой пятого поколения.