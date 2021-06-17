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Телефоны с 5G заняли 8% российского рынка смартфонов

Операторы массово запускают тестовые зоны пятого поколения
Валерий Кодачигов
Операторы, разогревая интерес к 5G, запускают пилотные зоны, где все желающие могут протестировать связь пятого поколения /Андрей Гордеев / Ведомости

За первые пять месяцев 2021 г. продажи смартфонов с поддержкой 5G в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 32 раза, рассказали «Ведомостям» представители МТС и «М.видео-Эльдорадо». По их словам, в январе – марте на модели с 5G пришлось 8% продаж смартфонов в России. Если за этот период в 2020 г. в РФ было продано 27 000 5G-смартфонов, то в 2021 г. – уже 850 000, подсчитали в «М.видео-Эльдорадо». За весь 2020 год в России было реализовано 520 000 аппаратов с поддержкой пятого поколения.

Опрошенные «Ведомостями» продавцы смартфонов, представители операторов и аналитики отмечают, что пока большинство пользователей выбирают аппараты с поддержкой 5G, исходя из базовых характеристик (размер экрана, память, характеристики камеры и т. п.), наличие 5G для них не главное.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных