Рынок смартфонов РФ в первые месяцы 2021 года сократился на 4–6%Стимулов для роста больше нет, констатируют эксперты
В первом полугодии 2021 г. в России было продано 12,8 млн смартфонов, что на 5,4% меньше, чем годом ранее, говорится в материалах МТС, с которыми ознакомились «Ведомости». В январе – мае продажи смартфонов в натуральном выражении снизились на 4%, приводит свою статистику представитель исследовательской компании GfK.
I квартал оказался провальным: продажи рухнули на 8–13% (в зависимости от методики подсчета), рассказывали ранее «Ведомостям» продавцы аппаратов. Во II квартале 2021 г. продажи смартфонов незначительно выросли (на 2% до 6,5 млн шт.) по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., утверждает директор направления «Цифровая техника» «М.видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский: «Смартфоны с большими экранами удобны для занятий и видеоконференций, кроме того, на фоне пандемии COVID-19 растет спрос на аппараты с бесконтактными платежными модулями NFC, а также системами биометрической защиты – они нужны для конфиденциального проведения финансовых операций».