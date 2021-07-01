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Рынок смартфонов РФ в первые месяцы 2021 года сократился на 4–6%

Стимулов для роста больше нет, констатируют эксперты
Валерий Кодачигов
Андрей Гордеев / Ведомости

В первом полугодии 2021 г. в России было продано 12,8 млн смартфонов, что на 5,4% меньше, чем годом ранее, говорится в материалах МТС, с которыми ознакомились «Ведомости». В январе – мае продажи смартфонов в натуральном выражении снизились на 4%, приводит свою статистику представитель исследовательской компании GfK.

I квартал оказался провальным: продажи рухнули на 8–13% (в зависимости от методики подсчета), рассказывали ранее «Ведомостям» продавцы аппаратов. Во II квартале 2021 г. продажи смартфонов незначительно выросли (на 2% до 6,5 млн шт.) по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., утверждает директор направления «Цифровая техника» «М.видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский: «Смартфоны с большими экранами удобны для занятий и видеоконференций, кроме того, на фоне пандемии COVID-19 растет спрос на аппараты с бесконтактными платежными модулями NFC, а также системами биометрической защиты – они нужны для конфиденциального проведения финансовых операций».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных