Рынок смартфонов РФ в первые месяцы 2021 года сократился на 4–6%

I квартал оказался провальным: продажи рухнули на 8–13% (в зависимости от методики подсчета), рассказывали ранее «Ведомостям» продавцы аппаратов. Во II квартале 2021 г. продажи смартфонов незначительно выросли (на 2% до 6,5 млн шт.) по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., утверждает директор направления «Цифровая техника» «М.видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский: «Смартфоны с большими экранами удобны для занятий и видеоконференций, кроме того, на фоне пандемии COVID-19 растет спрос на аппараты с бесконтактными платежными модулями NFC, а также системами биометрической защиты – они нужны для конфиденциального проведения финансовых операций».