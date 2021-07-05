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Туристический стартап привлек $1 млн в разгар пандемии

Среди инвесторов – Sistema VC и Almaz Capital
Тимур Бордюг
Полного восстановления турпотока вряд ли стоит ждать
раньше 2023 или даже 2024 г. /Adam Winger / Unsplash

Стартап Finalprice, возглавляемый Петром Кутисом, сооснователем сервиса Anywayanyday.com, привлек $1 млн от трех инвесторов, рассказали «Ведомостям» представители компаний. Лидером раунда стала компания OKS Group Олега Полякова и Кирилла Матвеева (партнеры рекламного холдинга Dentsu Russia), подтвердил ее представитель. В фондах Sistema VC и Almaz Capital сказали, что тоже участвовали в раунде. В OKS Group уточнили, что на долю компании пришлось больше половины привлеченных средств. Кутис заявил, что остается владельцем более 50% в компании после оформления сделки.

Finalprice был создан в 2017 г. и уже тогда получил финансирование в объеме $4 млн, сообщал один из участников того инвестраунда – Sistema VC. Finalprice предлагает пользователям за $99 годовую подписку, позволяющую покупать туруслуги по ценам поставщиков. Комиссионные, полученные от поставщиков за бронирование, стартап возвращает подписчикам в виде скидок или кэшбэка. Экономия может составлять 10–35% от стоимости заказа. Кутис утверждает, что в базе Finalprice более 1 млн гостиниц по всему миру – те же, что представлены в крупнейших системах бронирования Booking.com и Expedia.com. До сих пор сервис ориентировался на рынок США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных