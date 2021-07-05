Туристический стартап привлек $1 млн в разгар пандемии

Finalprice был создан в 2017 г. и уже тогда получил финансирование в объеме $4 млн, сообщал один из участников того инвестраунда – Sistema VC. Finalprice предлагает пользователям за $99 годовую подписку, позволяющую покупать туруслуги по ценам поставщиков. Комиссионные, полученные от поставщиков за бронирование, стартап возвращает подписчикам в виде скидок или кэшбэка. Экономия может составлять 10–35% от стоимости заказа. Кутис утверждает, что в базе Finalprice более 1 млн гостиниц по всему миру – те же, что представлены в крупнейших системах бронирования Booking.com и Expedia.com. До сих пор сервис ориентировался на рынок США.