Туристический стартап привлек $1 млн в разгар пандемии

Туристический стартап привлек $1 млн в разгар пандемииСреди инвесторов – Sistema VC и Almaz Capital
Стартап Finalprice, возглавляемый Петром Кутисом, сооснователем сервиса Anywayanyday.com, привлек $1 млн от трех инвесторов, рассказали «Ведомостям» представители компаний. Лидером раунда стала компания OKS Group Олега Полякова и Кирилла Матвеева (партнеры рекламного холдинга Dentsu Russia), подтвердил ее представитель. В фондах Sistema VC и Almaz Capital сказали, что тоже участвовали в раунде. В OKS Group уточнили, что на долю компании пришлось больше половины привлеченных средств. Кутис заявил, что остается владельцем более 50% в компании после оформления сделки.
Finalprice был создан в 2017 г. и уже тогда получил финансирование в объеме $4 млн, сообщал один из участников того инвестраунда – Sistema VC. Finalprice предлагает пользователям за $99 годовую подписку, позволяющую покупать туруслуги по ценам поставщиков. Комиссионные, полученные от поставщиков за бронирование, стартап возвращает подписчикам в виде скидок или кэшбэка. Экономия может составлять 10–35% от стоимости заказа. Кутис утверждает, что в базе Finalprice более 1 млн гостиниц по всему миру – те же, что представлены в крупнейших системах бронирования Booking.com и Expedia.com. До сих пор сервис ориентировался на рынок США.