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«Яндекс» расширил предложение книг под давлением ФАС

Поисковик скорректировал формат показа литературных продуктов, увеличив выбор магазинов
Владислав Новый
Максим Стулов / Ведомости

На этой неделе новый формат рекламы книжных магазинов в поиске «Яндекса» станет доступен всей аудитории сервиса, рассказал «Ведомостям» представитель компании. В результатах поиска литературного произведения наряду с предложением от самого «Яндекса» рядом появились иконки книжных магазинов. Отображаются предложения от «Литрес» и MyBook (оба входят в ГК «Литрес», акционером которой является Ozon), а также Book24 (входит в издательство «Эксмо-АСТ»), убедились «Ведомости».

Сам «Яндекс» предлагает бесплатные книги из коллекции «Общественное достояние», а также издания проекта «Всенаука».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных