«Яндекс» расширил предложение книг под давлением ФАС

На этой неделе новый формат рекламы книжных магазинов в поиске «Яндекса» станет доступен всей аудитории сервиса, рассказал «Ведомостям» представитель компании. В результатах поиска литературного произведения наряду с предложением от самого «Яндекса» рядом появились иконки книжных магазинов. Отображаются предложения от «Литрес» и MyBook (оба входят в ГК «Литрес», акционером которой является Ozon), а также Book24 (входит в издательство «Эксмо-АСТ»), убедились «Ведомости».