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Проект по переработке отходов насекомыми привлек иностранного инвестора

Израильская Granot вложила $2 млн в компанию владельцев «Дамате»
Екатерина Бурлакова
Андрей Гордеев / Ведомости

Компания по переработке органических отходов «Энтопротэк» привлекла $2 млн инвестиций от израильской Granot, сообщили представители сторон. Всего же текущий раунд рассчитан на $30 млн, его планируют завершить к началу IV квартала 2022 г., говорит представитель «Энтопротэка». Помимо инвестиций в российский завод, «Энтопротэк» и Granot договорились о совместном финансировании предприятия по производству кормового белка из органических отходов  в Израиле, говорят представители сторон. Инвестиции в этот проект и сроки реализации они не называют. Кроме того, рассматривается возможность сотрудничства и на Ближнем Востоке и в Африке.

«Энтопротэк» основали Наум Бабаев и Рашид Хайров — владельцы «Дамате», крупнейшего производителя индейки в России, а также их партнеры Иван Соколов и Александр Бастраков в 2016 г. Для переработки пищевых отходов компания использует личинки насекомого черная львинка. По словам Соколова, они в течение семи дней поедают отходы. После чего из самого насекомого предприятие делает несколько видов продукции: белковую кормовую добавку для предприятий животноводства, жир, который служит компонентом для кормов, а также для косметики и лекарств. Сейчас завод, расположенный в Пензенской области, рассчитан на переработку 15 т отходов в сутки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных