Проект по переработке отходов насекомыми привлек иностранного инвестора

Проект по переработке отходов насекомыми привлек иностранного инвестораИзраильская Granot вложила $2 млн в компанию владельцев «Дамате»
Компания по переработке органических отходов «Энтопротэк» привлекла $2 млн инвестиций от израильской Granot, сообщили представители сторон. Всего же текущий раунд рассчитан на $30 млн, его планируют завершить к началу IV квартала 2022 г., говорит представитель «Энтопротэка». Помимо инвестиций в российский завод, «Энтопротэк» и Granot договорились о совместном финансировании предприятия по производству кормового белка из органических отходов в Израиле, говорят представители сторон. Инвестиции в этот проект и сроки реализации они не называют. Кроме того, рассматривается возможность сотрудничства и на Ближнем Востоке и в Африке.
«Энтопротэк» основали Наум Бабаев и Рашид Хайров — владельцы «Дамате», крупнейшего производителя индейки в России, а также их партнеры Иван Соколов и Александр Бастраков в 2016 г. Для переработки пищевых отходов компания использует личинки насекомого черная львинка. По словам Соколова, они в течение семи дней поедают отходы. После чего из самого насекомого предприятие делает несколько видов продукции: белковую кормовую добавку для предприятий животноводства, жир, который служит компонентом для кормов, а также для косметики и лекарств. Сейчас завод, расположенный в Пензенской области, рассчитан на переработку 15 т отходов в сутки.