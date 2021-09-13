Проект по переработке отходов насекомыми привлек иностранного инвестора

«Энтопротэк» основали Наум Бабаев и Рашид Хайров — владельцы «Дамате», крупнейшего производителя индейки в России, а также их партнеры Иван Соколов и Александр Бастраков в 2016 г. Для переработки пищевых отходов компания использует личинки насекомого черная львинка. По словам Соколова, они в течение семи дней поедают отходы. После чего из самого насекомого предприятие делает несколько видов продукции: белковую кормовую добавку для предприятий животноводства, жир, который служит компонентом для кормов, а также для косметики и лекарств. Сейчас завод, расположенный в Пензенской области, рассчитан на переработку 15 т отходов в сутки.