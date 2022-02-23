Правительство передумало выделять 2,5 млрд рублей на новый венчурный фонд РВК

Правительство передумало выделять 2,5 млрд рублей на новый венчурный фонд РВКПредполагалось, что он будет инвестировать в российские IT-проекты
О перераспределении «на иные цели» 2,5 млрд руб., которые предполагалось выделить Российской венчурной компании (РВК) в 2022–2023 гг. на «венчурное финансирование проектов на ранних стадиях», «Ведомостям» рассказал представитель пресс-службы правительства. Он уточнил, что действующая система мер господдержки отечественной IT-отрасли предполагает «поддержку развития IT-проектов на любой стадии технологической готовности», начиная от финансирования исследований и разработки прототипов и заканчивая экспортом. Как уточнили в Минцифры, решение было утверждено президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию IT для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в конце декабря 2021 г.
Ранее идею создания такого фонда критиковала Счетная палата (СП). В опубликованных в октябре 2021 г. замечаниях СП на проект федерального бюджета на 2022 г. и период 2023–2024 гг. речь шла о предложении создать венчурный фонд с ежегодным финансированием в 1,25 млрд руб. до 2023 г. Этот фонд должен был инвестировать в «проекты на ранних стадиях по разработке российских решений в сфере IT». Со ссылкой на Минцифры СП отмечала сложности в оценке экономической эффективности инвестиций в фонд и сообщала о риске формирования на счетах РВК и Федерального казначейства «неиспользованного остатка средств взноса на конец 2022 г. в сумме 873,1 млн руб., на конец 2023 г. – 1332,5 млн руб. и на конец 2024 г. – 217,6 млн руб.».