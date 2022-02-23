Правительство передумало выделять 2,5 млрд рублей на новый венчурный фонд РВК

Ранее идею создания такого фонда критиковала Счетная палата (СП). В опубликованных в октябре 2021 г. замечаниях СП на проект федерального бюджета на 2022 г. и период 2023–2024 гг. речь шла о предложении создать венчурный фонд с ежегодным финансированием в 1,25 млрд руб. до 2023 г. Этот фонд должен был инвестировать в «проекты на ранних стадиях по разработке российских решений в сфере IT». Со ссылкой на Минцифры СП отмечала сложности в оценке экономической эффективности инвестиций в фонд и сообщала о риске формирования на счетах РВК и Федерального казначейства «неиспользованного остатка средств взноса на конец 2022 г. в сумме 873,1 млн руб., на конец 2023 г. – 1332,5 млн руб. и на конец 2024 г. – 217,6 млн руб.».