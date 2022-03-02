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Как Иран живет без Google Play

Санкции помогают стартапам в начале, но не дают развиваться дальше
Софья Корепанова
Иран Cafe Bazaar называет третьим крупнейшим рынком игр на Ближнем Востоке и 30-м в мире с объемом $475 млн за год / Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Getty Images

Санкции Запада против Ирана привели к тому, что в стране возник собственный интернет – National Information Network, а у многих западных приложений появились местные клоны. Вместо YouTube в стране – Aparat, вместо Facebook – Cloob, вместо Uber – Snapp, вместо Groupon – Netbarg и Takhfifan. Все эти приложения можно скачать в местном аналоге Google Play под названием Cafe Bazaar.

Google Play в стране не заблокирован в отличие от App Store, который прекратил обслуживать иранцев в 2018 г. в ходе очередного витка санкций. Но и с официальным магазином Android есть ряд проблем. Во-первых, ряд западных приложений заблокирован по приказу иранских властей. Во-вторых, ряд компаний вроде антивируса Mcafee сами решили бойкотировать Иран. В-третьих, периодически из Google Play удаляют иранские приложения. Например, в прошлом году оттуда исчезли мессенджер Rubika и поисковик Zarebin. Наконец, из-за финансовых санкций иранцы не могут проводить онлайн-оплату за рубеж. Так что если бесплатные приложения в Google Play еще можно скачать, то платные недоступны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных