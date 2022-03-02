Как Иран живет без Google Play

Как Иран живет без Google PlayСанкции помогают стартапам в начале, но не дают развиваться дальше
Санкции Запада против Ирана привели к тому, что в стране возник собственный интернет – National Information Network, а у многих западных приложений появились местные клоны. Вместо YouTube в стране – Aparat, вместо Facebook – Cloob, вместо Uber – Snapp, вместо Groupon – Netbarg и Takhfifan. Все эти приложения можно скачать в местном аналоге Google Play под названием Cafe Bazaar.
Google Play в стране не заблокирован в отличие от App Store, который прекратил обслуживать иранцев в 2018 г. в ходе очередного витка санкций. Но и с официальным магазином Android есть ряд проблем. Во-первых, ряд западных приложений заблокирован по приказу иранских властей. Во-вторых, ряд компаний вроде антивируса Mcafee сами решили бойкотировать Иран. В-третьих, периодически из Google Play удаляют иранские приложения. Например, в прошлом году оттуда исчезли мессенджер Rubika и поисковик Zarebin. Наконец, из-за финансовых санкций иранцы не могут проводить онлайн-оплату за рубеж. Так что если бесплатные приложения в Google Play еще можно скачать, то платные недоступны.