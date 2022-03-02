Как Иран живет без Google Play

Google Play в стране не заблокирован в отличие от App Store, который прекратил обслуживать иранцев в 2018 г. в ходе очередного витка санкций. Но и с официальным магазином Android есть ряд проблем. Во-первых, ряд западных приложений заблокирован по приказу иранских властей. Во-вторых, ряд компаний вроде антивируса Mcafee сами решили бойкотировать Иран. В-третьих, периодически из Google Play удаляют иранские приложения. Например, в прошлом году оттуда исчезли мессенджер Rubika и поисковик Zarebin. Наконец, из-за финансовых санкций иранцы не могут проводить онлайн-оплату за рубеж. Так что если бесплатные приложения в Google Play еще можно скачать, то платные недоступны.