Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России

Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте, рассказал «Ведомостям» источник в российской IT-компании. «Ведомости» убедились в этом: сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. «Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту», – указано в сообщении. Но при использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам.