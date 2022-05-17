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Операторам сотовой связи ЛНР и ДНР помогут подключиться к России

Но российские операторы не захотят с ними сотрудничать из-за санкций, считают эксперты
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
В нынешних условиях более эффективным решением станет создание в ЛНР и ДНР местного игрока, который и обеспечит функционирование базовых станций / Николай Тришин / ТАСС

Россия обеспечит роуминг сотовой связи в ЛНР и ДНР, а также подключение местных операторов к российской инфраструктуре. Об этом заявил министр связи РФ Максут Шадаев, выступая 17 мая на форуме «Новые горизонты», который проводит общество «Знание».

«Операторы ДНР и ЛНР активно достраивают свою инфраструктуру, и мы решаем с ними вопросы роуминга. Мы операторам этих республик помогаем с бесшовным присоединением к нашей инфраструктуре, чтобы обеспечить удобство для жителей этих республик в части коммуникации, в том числе с российской стороной. Это отдельная задача, которая сейчас у нас в приоритете», – рассказал Шадаев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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