Операторам сотовой связи ЛНР и ДНР помогут подключиться к России

Операторам сотовой связи ЛНР и ДНР помогут подключиться к РоссииНо российские операторы не захотят с ними сотрудничать из-за санкций, считают эксперты
Россия обеспечит роуминг сотовой связи в ЛНР и ДНР, а также подключение местных операторов к российской инфраструктуре. Об этом заявил министр связи РФ Максут Шадаев, выступая 17 мая на форуме «Новые горизонты», который проводит общество «Знание».
«Операторы ДНР и ЛНР активно достраивают свою инфраструктуру, и мы решаем с ними вопросы роуминга. Мы операторам этих республик помогаем с бесшовным присоединением к нашей инфраструктуре, чтобы обеспечить удобство для жителей этих республик в части коммуникации, в том числе с российской стороной. Это отдельная задача, которая сейчас у нас в приоритете», – рассказал Шадаев.
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