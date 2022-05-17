Операторам сотовой связи ЛНР и ДНР помогут подключиться к России

«Операторы ДНР и ЛНР активно достраивают свою инфраструктуру, и мы решаем с ними вопросы роуминга. Мы операторам этих республик помогаем с бесшовным присоединением к нашей инфраструктуре, чтобы обеспечить удобство для жителей этих республик в части коммуникации, в том числе с российской стороной. Это отдельная задача, которая сейчас у нас в приоритете», – рассказал Шадаев.