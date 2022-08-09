Совладельцы «ВИСТ групп» пытаются отсудить у «Цифры» 150 млн рублей за свою компанию

Совладельцы «ВИСТ групп» пытаются отсудить у «Цифры» 150 млн рублей за свою компаниюВ свою очередь, «Цифра» намерена получить с бывших владельцев «ВИСТ групп» 1,5 млрд рублей
Три совладельца разработчика промышленного софта «ВИСТ групп», Дмитрий Владимиров, Александр Морозов и Алексей Клебанов, пытаются взыскать с компании «Цифра», крупным акционером которой выступает «Ренова» Виктора Вексельберга, 149,5 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел (КАД). Это компенсация за невыполнение условий сделки по покупке «ВИСТ групп» «Цифрой», рассказали «Ведомостям» четыре бывших сотрудника «Цифры». Иск был подан еще в январе 2022 г., а 11 августа суд должен приступить к рассмотрению дела по существу. Сами исковые заявления в КАД не опубликованы.
О планах «Цифры» по покупке 100% «ВИСТ групп» «Ведомости» писали в ноябре 2018 г. Сумма сделки должна была составить 2 млрд руб., закрыть ее стороны планировали до конца 2020 г. На тот момент, по данным «ВИСТ групп», по 24% компании принадлежали трем физическим лицам, еще 8% – их совместной компании и по 10% – двум венчурным фондам под управлением I2BF Global Ventures и «ВТБ капитал управление активами».