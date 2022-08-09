Совладельцы «ВИСТ групп» пытаются отсудить у «Цифры» 150 млн рублей за свою компанию

Три совладельца разработчика промышленного софта «ВИСТ групп», Дмитрий Владимиров, Александр Морозов и Алексей Клебанов, пытаются взыскать с компании «Цифра», крупным акционером которой выступает «Ренова» Виктора Вексельберга, 149,5 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел (КАД). Это компенсация за невыполнение условий сделки по покупке «ВИСТ групп» «Цифрой», рассказали «Ведомостям» четыре бывших сотрудника «Цифры». Иск был подан еще в январе 2022 г., а 11 августа суд должен приступить к рассмотрению дела по существу. Сами исковые заявления в КАД не опубликованы.