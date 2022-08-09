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Совладельцы «ВИСТ групп» пытаются отсудить у «Цифры» 150 млн рублей за свою компанию

В свою очередь, «Цифра» намерена получить с бывших владельцев «ВИСТ групп» 1,5 млрд рублей
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
Рассмотрение исков может затянуться / Денис Абрамов / Ведомости

Три совладельца разработчика промышленного софта «ВИСТ групп», Дмитрий Владимиров, Александр Морозов и Алексей Клебанов, пытаются взыскать с компании «Цифра», крупным акционером которой выступает «Ренова» Виктора Вексельберга, 149,5 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел (КАД). Это компенсация за невыполнение условий сделки по покупке «ВИСТ групп» «Цифрой», рассказали «Ведомостям» четыре бывших сотрудника «Цифры». Иск был подан еще в январе 2022 г., а 11 августа суд должен приступить к рассмотрению дела по существу. Сами исковые заявления в КАД не опубликованы.

О планах «Цифры» по покупке 100% «ВИСТ групп» «Ведомости» писали в ноябре 2018 г. Сумма сделки должна была составить 2 млрд руб., закрыть ее стороны планировали до конца 2020 г. На тот момент, по данным «ВИСТ групп», по 24% компании принадлежали трем физическим лицам, еще 8% – их совместной компании и по 10% – двум венчурным фондам под управлением I2BF Global Ventures и «ВТБ капитал управление активами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных