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Параллельный импорт IT-оборудования лихорадит

Объем ввозимых в Россию серверов после начала СВО сильно менялся от месяца к месяцу
Анастасия Курашева Марина Тюняева (Бочкарёва)
В последние месяцы поставки из-за рубежа постепенно перестраиваются на каналы параллельного импорта / Андрей Гордеев / Ведомости

Во II квартале 2022 г. ввоз в Россию серверов сократился в 4–5 раз, несмотря на легализацию параллельного импорта. Поставки такого оборудования в июне по сравнению с февралем упали в денежном выражении на 79%, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одному из крупных российских дистрибуторов. Факт серьезного сокращения импорта серверов во II квартале подтвердил и источник в другом дистрибуторе, представленном на российском рынке: по данным этой компании, совокупная стоимость ввезенных серверов от февраля к июню сократилась на 73%.

В начале II квартала импорт серверов резко рос, но по итогам периода так и не приблизился к докризисным показателям, говорят собеседники «Ведомостей». В феврале стоимость ввезенных серверов составляла $190–200 млн, в марте упала вдвое, рассказал источник, близкий к одной из компаний. В апреле объем поставок превысил $300 млн, превзойдя докризисные показатели, добавил он. К июню объем импорта, по его словам, сократился вчетверо. Впрочем, в июле отыграл падение и вернулся к мартовскому показателю в $75–90 млн – таким образом, рост по отношению к показателям июля к июню составил порядка 30–40%, добавил он, отметив, что та же тенденция сохраняется и по всему ИКТ-оборудованию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных