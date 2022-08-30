Параллельный импорт IT-оборудования лихорадит

В начале II квартала импорт серверов резко рос, но по итогам периода так и не приблизился к докризисным показателям, говорят собеседники «Ведомостей». В феврале стоимость ввезенных серверов составляла $190–200 млн, в марте упала вдвое, рассказал источник, близкий к одной из компаний. В апреле объем поставок превысил $300 млн, превзойдя докризисные показатели, добавил он. К июню объем импорта, по его словам, сократился вчетверо. Впрочем, в июле отыграл падение и вернулся к мартовскому показателю в $75–90 млн – таким образом, рост по отношению к показателям июля к июню составил порядка 30–40%, добавил он, отметив, что та же тенденция сохраняется и по всему ИКТ-оборудованию.