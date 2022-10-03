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Биометрию передали в новый Центр

Владимир Путин назначил организатора развития цифровых технологий идентификации и аутентификации в РФ
Марина Тюняева (Бочкарёва) Наталья Заруцкая Екатерина Кинякина
Раньше тема с биометрическими данными была сильно разобщена, поэтому не были достигнуты цели по ее сертификации, сбору, обработке и хранению, внедрению и нормальному использованию во всех сферах жизни / Алексей Куденко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ, которым наделил дочернюю компанию «Ростелекома», АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ), статусом организатора развития цифровых технологий идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометрических персональных данных и сервисов подписания и хранения документов. Также в указе оговаривается, что компания может заниматься разработкой и эксплуатацией коммерческих сервисов и типовых решений в сфере биометрии. Документ опубликован на официальном сайте публикации нормативно-правовых документов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЦБТ был зарегистрирован в мае 2020 г. 99,9% в уставном капитале этой компании сейчас управляет дочерняя структура «Ростелекома» «РТ лабс». Как следует из президентского указа, в течение трех месяцев с даты публикации в капитал АО должно войти Росимущество для обеспечения интересов Российской Федерации, его доля в компании должна составить 26%. Доля же «Ростелекома» должна снизиться до 49%. Владельцем оставшихся 25% рекомендовано стать ЦБ. «В настоящий момент ведется работа по вхождению указанных в указе участников в капитал. Его размер будет определяться участниками совместно с учетом поставленных целей. «Ростелеком» планирует финансирование пропорционально заявленной доле участия», – сообщил представитель оператора.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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