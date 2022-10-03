Биометрию передали в новый Центр

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЦБТ был зарегистрирован в мае 2020 г. 99,9% в уставном капитале этой компании сейчас управляет дочерняя структура «Ростелекома» «РТ лабс». Как следует из президентского указа, в течение трех месяцев с даты публикации в капитал АО должно войти Росимущество для обеспечения интересов Российской Федерации, его доля в компании должна составить 26%. Доля же «Ростелекома» должна снизиться до 49%. Владельцем оставшихся 25% рекомендовано стать ЦБ. «В настоящий момент ведется работа по вхождению указанных в указе участников в капитал. Его размер будет определяться участниками совместно с учетом поставленных целей. «Ростелеком» планирует финансирование пропорционально заявленной доле участия», – сообщил представитель оператора.