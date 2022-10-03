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За кормлением поросят проследят с помощью ИИ

Технология будет следить за привесом и позволит минимизировать влияние человеческого фактора
Анастасия Курашева
С помощью ИИ «Агропромкомплектация» планирует отслеживать не только состояние поросят, но и коров / Денис Абрамов / Ведомости

Группа компаний «Агропромкомплектация» разрабатывает ИИ-решение для определения веса новорожденных поросят, их расположения во время кормления и подсчета количества животных. «Такая технология позволит увеличить процент выживаемости молоди и повысить эффективность хозяйств», – рассказал директор IT-департамента «Агропромкомплектации» Алексей Леонов. По его словам, пилотные тесты решения на комплексах ГК должны начаться в течение полутора-двух лет. Проект он представил в рамках стратегической сессии по внедрению искусственного интеллекта в сфере сельского хозяйства и транспорта, организованной Минэкономразвития.

В беседе с «Ведомостями» Леонов уточнил, что разработка решения ведется совместно с Институтом проблем управления (ИПУ) РАН. Для стартового обучения нейронной сети «Агропромкомплектация» предоставляет площадку и скот, на котором будет тестироваться технология, а также экспертизу ветеринарных врачей и сотрудников свинокомплексов, объяснил он. ИПУ РАН, в свою очередь, занимается разработкой технологии, оборудования и обучением нейронной сети. К настоящему моменту, по словам Леонова, были проведены обследования площадок, в октябре этого года планируется выезд на одну из них и сбор датасета, на основе которого и будет обучаться нейронная сеть. Стоимость пилота он оценил в «несколько десятков миллионов рублей». В перспективе решение можно будет массово использовать на большинстве ферм не только «Агропромкомплектации», но и других компаний, выразил надежду IT-директор компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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