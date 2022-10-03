За кормлением поросят проследят с помощью ИИ

В беседе с «Ведомостями» Леонов уточнил, что разработка решения ведется совместно с Институтом проблем управления (ИПУ) РАН. Для стартового обучения нейронной сети «Агропромкомплектация» предоставляет площадку и скот, на котором будет тестироваться технология, а также экспертизу ветеринарных врачей и сотрудников свинокомплексов, объяснил он. ИПУ РАН, в свою очередь, занимается разработкой технологии, оборудования и обучением нейронной сети. К настоящему моменту, по словам Леонова, были проведены обследования площадок, в октябре этого года планируется выезд на одну из них и сбор датасета, на основе которого и будет обучаться нейронная сеть. Стоимость пилота он оценил в «несколько десятков миллионов рублей». В перспективе решение можно будет массово использовать на большинстве ферм не только «Агропромкомплектации», но и других компаний, выразил надежду IT-директор компании.