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Отечественный движок для игр решили разрабатывать на частные деньги

Минцифры не видит возможности финансирования проекта за счет госбюджета
Марина Тюняева (Бочкарёва)
В данный момент государство не готово вкладываться в финансирование движка для игр / Артем Геодакян / ТАСС

Минцифры рассчитывает найти частные источники финансирования проекта по разработке отечественного игрового движка, сообщил на заседании профильного комитета Госдумы глава ведомства Максут Шадаев. При этом собеседник, близкий к Минцифры, уточнил «Ведомостям», что инвестор, который возьмет на себя расходы по разработке движка, уже найден.

Речь о создании инструментов разработки видеоигр. Ранее субсидии в размере 3 млрд руб. на реализацию этого проекта у Минцифры запрашивали госкорпорация «Ростех» и VK, писал «Коммерсантъ». По информации издания, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предложил для этого «передать в контур» «Ростеха» фонд «Росинфокоминвест».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных