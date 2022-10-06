Отечественный движок для игр решили разрабатывать на частные деньги

Минцифры рассчитывает найти частные источники финансирования проекта по разработке отечественного игрового движка, сообщил на заседании профильного комитета Госдумы глава ведомства Максут Шадаев. При этом собеседник, близкий к Минцифры, уточнил «Ведомостям», что инвестор, который возьмет на себя расходы по разработке движка, уже найден.