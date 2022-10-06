Отечественный движок для игр решили разрабатывать на частные деньги

Отечественный движок для игр решили разрабатывать на частные деньгиМинцифры не видит возможности финансирования проекта за счет госбюджета
Минцифры рассчитывает найти частные источники финансирования проекта по разработке отечественного игрового движка, сообщил на заседании профильного комитета Госдумы глава ведомства Максут Шадаев. При этом собеседник, близкий к Минцифры, уточнил «Ведомостям», что инвестор, который возьмет на себя расходы по разработке движка, уже найден.
Речь о создании инструментов разработки видеоигр. Ранее субсидии в размере 3 млрд руб. на реализацию этого проекта у Минцифры запрашивали госкорпорация «Ростех» и VK, писал «Коммерсантъ». По информации издания, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предложил для этого «передать в контур» «Ростеха» фонд «Росинфокоминвест».
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