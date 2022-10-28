Zoom стал отключать вузам доступ к платным аккаунтам видеоконференцсвязи

По словам одного из этих собеседников, к его компании обратился «крупный вуз», которому «Zoom отключил лицензию, оплаченную до ноября». Названия вуза источник не раскрыл. По информации портала госзакупок, из крупных образовательных организаций контракт на использование Zoom до конца ноября был заключен только у Российского государственного университета правосудия для его филиала в Казани.