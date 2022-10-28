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Zoom стал отключать вузам доступ к платным аккаунтам видеоконференцсвязи

Американский сервис может полностью уйти из России, полагают эксперты
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина
На сегодня коммерческие версии Zoom оставались востребованными в России в основном у малого и среднего бизнеса, а также у образовательных учреждений / Евгений Разумный / Ведомости

Американский сервис Zoom продолжает бросать российских клиентов, закрывая им возможность оплаты коммерческих лицензий. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника среди российских разработчиков сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) и подтвердил источник в отечественном интеграторе.

По словам одного из этих собеседников, к его компании обратился «крупный вуз», которому «Zoom отключил лицензию, оплаченную до ноября». Названия вуза источник не раскрыл. По информации портала госзакупок, из крупных образовательных организаций контракт на использование Zoom до конца ноября был заключен только у Российского государственного университета правосудия для его филиала в Казани.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных