Zoom стал отключать вузам доступ к платным аккаунтам видеоконференцсвязи

Zoom стал отключать вузам доступ к платным аккаунтам видеоконференцсвязиАмериканский сервис может полностью уйти из России, полагают эксперты
Американский сервис Zoom продолжает бросать российских клиентов, закрывая им возможность оплаты коммерческих лицензий. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника среди российских разработчиков сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) и подтвердил источник в отечественном интеграторе.
По словам одного из этих собеседников, к его компании обратился «крупный вуз», которому «Zoom отключил лицензию, оплаченную до ноября». Названия вуза источник не раскрыл. По информации портала госзакупок, из крупных образовательных организаций контракт на использование Zoom до конца ноября был заключен только у Российского государственного университета правосудия для его филиала в Казани.
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