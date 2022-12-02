Владельцы компьютеров смогут заработать на геймерах

Летом МТС запустила сервис для геймеров Remote Play, который позволяет удаленно использовать мощности персональных компьютеров различных пользователей. Чтобы использовать такое решение, владелец мощного ПК должен передать доступ к его мощностям по специальной ссылке. Новый сервис называется Fog Play и позволяет зарабатывать на такой сдаче мощностей в аренду. При помощи нового сервиса пользователи могут арендовать компьютер необходимой мощности у других пользователей платформы и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на различных гаджетах, включая смартфоны, телевизоры, а также ПК меньшей мощности, объясняет представитель компании.