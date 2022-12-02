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Владельцы компьютеров смогут заработать на геймерах

Для этого им придется сдавать в аренду мощности своей техники
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Облачный гейминг, или возможность запускать игры на своем компьютере даже со слабым железом, беря в аренду недостающие мощности на сервере компании, появился еще более 15 лет назад / Максим Стулов / Ведомости

Телекомоператор МТС запустит сервис, который позволит владельцам компьютеров зарабатывать на сдаче компьютерных мощностей в аренду геймерам. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Сам оператор при этом планирует зарабатывать на комиссии, которую будет брать с пользователей.

Летом МТС запустила сервис для геймеров Remote Play, который позволяет удаленно использовать мощности персональных компьютеров различных пользователей. Чтобы использовать такое решение, владелец мощного ПК должен передать доступ к его мощностям по специальной ссылке. Новый сервис называется Fog Play и позволяет зарабатывать на такой сдаче мощностей в аренду. При помощи нового сервиса пользователи могут арендовать компьютер необходимой мощности у других пользователей платформы и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на различных гаджетах, включая смартфоны, телевизоры, а также ПК меньшей мощности, объясняет представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных