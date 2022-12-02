Владельцы компьютеров смогут заработать на геймерах

Владельцы компьютеров смогут заработать на геймерахДля этого им придется сдавать в аренду мощности своей техники
Телекомоператор МТС запустит сервис, который позволит владельцам компьютеров зарабатывать на сдаче компьютерных мощностей в аренду геймерам. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Сам оператор при этом планирует зарабатывать на комиссии, которую будет брать с пользователей.
Летом МТС запустила сервис для геймеров Remote Play, который позволяет удаленно использовать мощности персональных компьютеров различных пользователей. Чтобы использовать такое решение, владелец мощного ПК должен передать доступ к его мощностям по специальной ссылке. Новый сервис называется Fog Play и позволяет зарабатывать на такой сдаче мощностей в аренду. При помощи нового сервиса пользователи могут арендовать компьютер необходимой мощности у других пользователей платформы и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на различных гаджетах, включая смартфоны, телевизоры, а также ПК меньшей мощности, объясняет представитель компании.