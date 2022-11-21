МТС зарегистрировала товарный знак на софт

МТС зарегистрировала товарный знак на софтКомпания сможет использовать новый бренд для продвижения целого ряда направлений своей деятельности, считают эксперты
МТС направила в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака – МТС Exolve. Заявка подана 2 ноября, следует из материалов ведомства. В заявке указано, что компания намерена зарегистрировать новый логотип по пяти классам товаров и услуг в международной классификации. Эти классы позволят МТС использовать знак как при услугах телефонной и спутниковой связи, так и при разработке различного ПО и сервисов, следует из материалов Роспатента.
Отдельно в перечне классов, где может использоваться новый логотип, выделен блок по информационной безопасности. Например, речь о мониторинге несанкционированного доступа или взломов, мониторинге учетных записей для обнаружения кражи персональных данных в интернете, а также защите информационных систем от вирусов и услуги по шифрованию данных.