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МТС зарегистрировала товарный знак на софт

Компания сможет использовать новый бренд для продвижения целого ряда направлений своей деятельности, считают эксперты
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный / Ведомости

МТС направила в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака – МТС Exolve. Заявка подана 2 ноября, следует из материалов ведомства. В заявке указано, что компания намерена зарегистрировать новый логотип по пяти классам товаров и услуг в международной классификации. Эти классы позволят МТС использовать знак как при услугах телефонной и спутниковой связи, так и при разработке различного ПО и сервисов, следует из материалов Роспатента.

Отдельно в перечне классов, где может использоваться новый логотип, выделен блок по информационной безопасности. Например, речь о мониторинге несанкционированного доступа или взломов, мониторинге учетных записей для обнаружения кражи персональных данных в интернете, а также защите информационных систем от вирусов и услуги по шифрованию данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных