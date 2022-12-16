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«Мегафон» и «Ростелеком» заключили форвардные контракты на российские базовые станции GSM и LTE

Операторы могли договориться о поставках 10 000 станций каждому
Анна Устинова

«Мегафон» заключил форвардный контракт с группой компаний Yadro на поставку отечественных базовых станций (БС) GSM (2G) и LTE (4G), рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одному из российских операторов. Представители «Мегафона» и Yadro («КНС групп») подтвердили «Ведомостям» заключение форвардного контракта. Детали договора стороны не раскрыли.

Ранее о подписании форвардного контракта между «Ростелекомом» и Yadro объявил президент оператора Михаил Осеевский. Точных цифр по количеству станций и суммам стороны не назвали, но Осеевский упомянул, что речь идет о «десятках миллиардов рублей». Поставки «оборудования радиодоступа операторского класса» начнутся в 2025 г. с промежуточными этапами испытаний линейки создаваемой продукции, сказал «Ведомостям» представитель Yadro.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных