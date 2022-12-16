«Мегафон» и «Ростелеком» заключили форвардные контракты на российские базовые станции GSM и LTE

Ранее о подписании форвардного контракта между «Ростелекомом» и Yadro объявил президент оператора Михаил Осеевский. Точных цифр по количеству станций и суммам стороны не назвали, но Осеевский упомянул, что речь идет о «десятках миллиардов рублей». Поставки «оборудования радиодоступа операторского класса» начнутся в 2025 г. с промежуточными этапами испытаний линейки создаваемой продукции, сказал «Ведомостям» представитель Yadro.