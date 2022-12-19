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«МойОфис» заключил контракт на продвижение бренда с Ильей Ковальчуком

Контракт с олимпийским чемпионом может достигать 100 млн рублей
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Ковальчук узнаваем прежде всего среди любителей хоккея, преимущественно мужчин / Сергей Бобылев / ТАСС

Разработчик софта «МойОфис» заключил трехлетний контракт с олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира по хоккею Ильей Ковальчуком на продвижение бренда. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель IТ-компании. Финансовых условий контракта он не раскрыл.

«По условиям контракта Илья Ковальчук примет активное участие в продвижении бренда и продуктов «МойОфис». Компания будет использовать образ Ильи Ковальчука в рекламе продуктов», – сообщил «Ведомостям» представитель разработчика. По его словам, хоккеист будет представлять «МойОфис» на мероприятиях, в соцсетях и ряде других каналов коммуникаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных