«МойОфис» заключил контракт на продвижение бренда с Ильей Ковальчуком

«По условиям контракта Илья Ковальчук примет активное участие в продвижении бренда и продуктов «МойОфис». Компания будет использовать образ Ильи Ковальчука в рекламе продуктов», – сообщил «Ведомостям» представитель разработчика. По его словам, хоккеист будет представлять «МойОфис» на мероприятиях, в соцсетях и ряде других каналов коммуникаций.