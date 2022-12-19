«МойОфис» заключил контракт на продвижение бренда с Ильей Ковальчуком

«МойОфис» заключил контракт на продвижение бренда с Ильей КовальчукомКонтракт с олимпийским чемпионом может достигать 100 млн рублей
Разработчик софта «МойОфис» заключил трехлетний контракт с олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира по хоккею Ильей Ковальчуком на продвижение бренда. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель IТ-компании. Финансовых условий контракта он не раскрыл.
«По условиям контракта Илья Ковальчук примет активное участие в продвижении бренда и продуктов «МойОфис». Компания будет использовать образ Ильи Ковальчука в рекламе продуктов», – сообщил «Ведомостям» представитель разработчика. По его словам, хоккеист будет представлять «МойОфис» на мероприятиях, в соцсетях и ряде других каналов коммуникаций.
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