«Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений для собственной ОС

Создавать приложения для него смогут любые сторонние разработчики ПО, следует из слов Лукияна. В первое время вести разработку приложений можно будет на базе Linux, но сами приложения будут работать только на KasperskyOS, уточнил Лукиян. В дальнейшем разработчикам придется полностью перейти на KasperskyOS.