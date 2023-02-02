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«Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений для собственной ОС

Для востребованности сервиса на нем должен быть доступен минимальный набор решений для промышленности
Анастасия Курашева
Андрей Гордеев / Ведомости

Под операционную систему (ОС) KasperskyOS «Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений. Он будет ориентирован на корпоративных заказчиков и промышленные предприятия, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента платформенных решений на базе KasperskyOS «Лаборатории Касперского» Дмитрий Лукиян. Первая версия маркетплейса будет выпущена в конце 2023-го – начале 2024 г., уточнил он. Сумму инвестиций в проект за два года Лукиян оценил приблизительно в $1,5 млн.

Создавать приложения для него смогут любые сторонние разработчики ПО, следует из слов Лукияна. В первое время вести разработку приложений можно будет на базе Linux, но сами приложения будут работать только на KasperskyOS, уточнил Лукиян. В дальнейшем разработчикам придется полностью перейти на KasperskyOS.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных