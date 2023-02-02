«Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений для собственной ОС

«Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений для собственной ОСДля востребованности сервиса на нем должен быть доступен минимальный набор решений для промышленности
Под операционную систему (ОС) KasperskyOS «Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений. Он будет ориентирован на корпоративных заказчиков и промышленные предприятия, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента платформенных решений на базе KasperskyOS «Лаборатории Касперского» Дмитрий Лукиян. Первая версия маркетплейса будет выпущена в конце 2023-го – начале 2024 г., уточнил он. Сумму инвестиций в проект за два года Лукиян оценил приблизительно в $1,5 млн.
Создавать приложения для него смогут любые сторонние разработчики ПО, следует из слов Лукияна. В первое время вести разработку приложений можно будет на базе Linux, но сами приложения будут работать только на KasperskyOS, уточнил Лукиян. В дальнейшем разработчикам придется полностью перейти на KasperskyOS.