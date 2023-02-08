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Россияне перестали бояться и полюбили устройства для умного дома

Этому способствовала дешевизна китайских товаров в этом сегменте
Анастасия Курашева Анна Устинова
Несмотря на рост продаж, процент проникновения потребительских IoT-устройств (интернет вещей) в России по-прежнему несравним с Европой и США / Евгений Разумный / Ведомости

Наибольшим спросом в сегменте пользовались колонки с голосовыми помощниками и роботы-пылесосы, рассказал замдиректора компании «F+ tech-Марвел» Станислав Солтицкий. Популярность этих двух товаров, по его словам, объясняется тем, что их функциональность и сценарии использования наиболее понятны потребителю. Более того, по итогам 2022 г. роботы-пылесосы заняли более 40% всего рынка пылесосов в денежном выражении, отметил Солтицкий.

Также среди наиболее популярных товаров оказались умные розетки (розетка с модулем беспроводной связи, способная включаться и выключаться автоматически или по команде со смартфона), пульты для дистанционного управления, осветительные приборы и шторы, а также комплексные системы безопасности, включающие датчики движения, дыма, протечки воды и видеокамеры, добавили представители «М.видео-Эльдорадо» и Ozon. Но в нынешних реалиях умный дом это скорее маркетинговый термин, чем общепринятый список конкретных категорий, замечает Солтицкий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных