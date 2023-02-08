Россияне перестали бояться и полюбили устройства для умного дома

Наибольшим спросом в сегменте пользовались колонки с голосовыми помощниками и роботы-пылесосы, рассказал замдиректора компании «F+ tech-Марвел» Станислав Солтицкий. Популярность этих двух товаров, по его словам, объясняется тем, что их функциональность и сценарии использования наиболее понятны потребителю. Более того, по итогам 2022 г. роботы-пылесосы заняли более 40% всего рынка пылесосов в денежном выражении, отметил Солтицкий.