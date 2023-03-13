Зависшие средства «Росинфокоминвеста» могут отдать на российский аналог GitHub

«Это предложение Минцифры направило в кабмин еще в декабре 2022 г., решение правительства ожидается уже в ближайшее время», – сообщил «Ведомостям» один из источников. Какая именно организация, согласно предложению Минцифры, может оперировать средствами, он не уточнил.