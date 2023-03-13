Зависшие средства «Росинфокоминвеста» могут отдать на российский аналог GitHub

Зависшие средства «Росинфокоминвеста» могут отдать на российский аналог GitHubНа отечественный репозиторий потратят 1,3 млрд рублей
Минцифры предложило передать 1,3 млрд руб., которые с 2007 г. находятся без движения на счетах фонда «Росинфокоминвест», на создание национального репозитория, рассказали «Ведомостям» три собеседника в профильных ассоциациях, федеральный чиновник и источник в одной из IT-компаний.
«Это предложение Минцифры направило в кабмин еще в декабре 2022 г., решение правительства ожидается уже в ближайшее время», – сообщил «Ведомостям» один из источников. Какая именно организация, согласно предложению Минцифры, может оперировать средствами, он не уточнил.
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