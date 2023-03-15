Tele2 отказалась от иска к Nokia на 0,5 млрд рублей

Tele2 отказалась от иска к Nokia на 0,5 млрд рублейСтороны могли договориться о поставках оборудования по заключенным до СВО контрактам во внесудебном порядке
Российский сотовый оператор Tele2 отказался от иска к российской «дочке» финского производителя телекомоборудования Nokia ООО «Нокиа солюшнз энд нетворкс» (НСН). Арбитражный суд Москвы принял отказ и прекратил производство по делу 14 марта, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Представитель Tele2 отказался пояснить «Ведомостям», с чем связан отказ от иска к НСН и на каких условиях стороны урегулировали спор.
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