IP-адреса пользователей новых регионов станут российскими

IP-адреса пользователей новых регионов станут российскимиЭто даст жителям этих территорий стабильный доступ к государственным ресурсам и популярным сервисам
Минцифры дало поручение операторам связи на новых территориях России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) к 15 марта 2023 г. переоформить используемые пользователями IP-адреса на российские. При этом сверяться операторы должны с данными международного интернет-регистратора RIPE NCC и информационной системой MaxMind. Об этом рассказали «Ведомостям» три сотрудника телекомоператоров, работающих в республиках.
RIPE NCC – это некоммерческая организация, которая занимается выделением и регистрацией IP-адресов для операторов в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Провайдеры распределяют ресурсы для себя или для своих клиентов. Соответствующая информация публикуется в базе данных RIPE (whois). База позволяет операторам находить ответственных за определенный блок IP-адресов на случай, если им потребуется связаться с ними для устранения проблем с маршрутизацией. MaxMind отображает сведения о географическом местоположении IP-адресов пользователей.