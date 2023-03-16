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IP-адреса пользователей новых регионов станут российскими

Это даст жителям этих территорий стабильный доступ к государственным ресурсам и популярным сервисам
Анна Устинова
Валерий Мельников / РИА Новости

Минцифры дало поручение операторам связи на новых территориях России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) к 15 марта 2023 г. переоформить используемые пользователями IP-адреса на российские. При этом сверяться операторы должны с данными международного интернет-регистратора RIPE NCC и информационной системой MaxMind. Об этом рассказали «Ведомостям» три сотрудника телекомоператоров, работающих в республиках.

RIPE NCC – это некоммерческая организация, которая занимается выделением и регистрацией IP-адресов для операторов в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Провайдеры распределяют ресурсы для себя или для своих клиентов. Соответствующая информация публикуется в базе данных RIPE (whois). База позволяет операторам находить ответственных за определенный блок IP-адресов на случай, если им потребуется связаться с ними для устранения проблем с маршрутизацией. MaxMind отображает сведения о географическом местоположении IP-адресов пользователей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных