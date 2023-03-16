IP-адреса пользователей новых регионов станут российскими

RIPE NCC – это некоммерческая организация, которая занимается выделением и регистрацией IP-адресов для операторов в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Провайдеры распределяют ресурсы для себя или для своих клиентов. Соответствующая информация публикуется в базе данных RIPE (whois). База позволяет операторам находить ответственных за определенный блок IP-адресов на случай, если им потребуется связаться с ними для устранения проблем с маршрутизацией. MaxMind отображает сведения о географическом местоположении IP-адресов пользователей.